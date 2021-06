Euro : il évoque la menace Ronaldo

En huitièmes de finale de l’Euro, la Belgique affrontera le Portugal dimanche (21h). A deux jours de ce rendez-vous, l’ailier belge Yannick Carrasco (27 ans, 47 sélections et 6 buts) a évoqué la principale menace portugaise : Cristiano Ronaldo (36 ans, 178 sélections et 109 buts).

«Il ne faut pas lui laisser une seule occasion, voire une demi-occasion, il tire de partout. Sa force, c’est le but, le but, et encore une fois le but. Il faut essayer de le tenir le plus loin possible de la surface, bien le contrôler. Mais il y a d’autres joueurs à côté qui savent faire la dernière passe à Cristiano. C’est à nous de ne pas leur laisser d’espace», a expliqué l’attaquant des Diables Rouges en conférence de presse.

Avec cinq buts inscrits, dont trois sur des penalties, «CR7» est le meilleur buteur du tournoi après la phase de groupes.