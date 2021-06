Euro : ce qu’a dit Ronaldo à Courtois après le match après Belgique Portugal

La Belgique a éliminé les tenants du titre (1-0) en huitièmes de finale de l’Euro dimanche à Séville. Très présent dans la presse avant la rencontre, le gardien Belge Thibaut Courtois a eu un bref échange avec Ronaldo à la fin du match.

Dans un match (largement) dominé par le Portugal, c’est finalement la Belgique qui est sortie vainqueur. Malgré moins de possession, moins de frappes, et moins de tirs cadrés, les Belges se sont imposé à Séville ce dimanche (1-0).

L’étiquette «Seum» était collée aux Diables Rouges depuis la demi-finale de la coupe du monde 2018 perdue contre l’équipe de France. On dirait bien qu’ils ont réussi à s’en détacher désormais.

Contrairement à leurs homologues, les Portugais ne se sont pas plains du résultat et du jeu de leurs adversaires, ou presque. Malgré une déclaration amère du sélectionneur Fernando Santos, dans l’ensemble personne n’a eu rien à redire de l’issue de la rencontre.

Ronaldo taquin mais fair-play

Après une accolade, en grand joueur qu’il est, Cristiano Ronaldo est venu féliciter Thibaut Courtois, à sa manière. «Chanceux hein. Le ballon n’a pas voulu entrer aujourd’hui.» a lancé le quintuple Ballon d’Or au portier Belge. Avant que leurs chemins se séparent, le joueur de la Juventus a quand même ajouté : «Bonne chance mec !»

De son côté, Thibaut Courtois s’est exprimé après la rencontre au micro de la RTBF. «Nous sommes contents et heureux, c’est une victoire importante, les deux équipes pouvaient gagner. Ils ont eu des occasions en deuxième mi-temps mais j’étais là pour les arrêter et on a bien défendu. Ils pressaient plus haut et nous privaient de ballons, ce n’était pas volontaire de rester plus derrière. C’était dur mais on a fait un bon match, on a travaillé et on a puisé beaucoup d’énergie.»

Les Diables Rouges défieront l’Italie vendredi soir à Munich pour une qualification en demi-finale de l’Euro.