Euro (Belgique) : réaction de Thorgan Hazard après la victoire face au Portugal

Unique buteur du huitième de finale contre le Portugal (1-0), dimanche à l’Euro, le Belge Thorgan Hazard estime qu’il a su «forcer la chance» dans un match «compliqué».

Thorgan Hazard, milieu de la Belgique, élu homme du match contre le Portugal (1-0) en huitième de finale de l’Euro, au micro de la RTBF : «Sur mon but, j’ai tenté ma chance. J’ai un bon ballon et dans ces matches, il faut forcer la chance. On élimine les champions en titre, ce fut très compliqué. Dans un tournoi, pour aller au bout, il faut savoir souffrir. Chacune des deux équipes attendait l’erreur de l’autre. Nous avons eu un peu de chance et Thibaut (Courtois) a sorti quelques beaux arrêts. Eden se plaint de la cuisse. Avec la blessure de Kevin (De Bruyne), c’est le point négatif de la soirée. On verra demain. Pour moi, l’homme du match, c’est Eden. Il a mobilisé la défense portugaise et a été extraordinaire.»

Thibaut Courtois, gardien de la Belgique, au micro de la RTBF : «On est heureux. C’est une victoire importante car les deux équipes pouvaient gagner. On a travaillé de manière impeccable au niveau défensif car on n’avait plus la possession de balle. Il va falloir récupérer. Kevin (De Bruyne) prend un vilain tacle. Eden (Hazard) se plaint des ischios. J’espère qu’ils seront rétablis pour le prochain match. Si j’ai fait un grand match ? Quand tu n’encaisses pas (de but) face à une équipe comme le Portugal, c’est bien (rires). On est là dans les grands moments. Maintenant, c’est l’Italie. Ils viennent fort.»

Avec AFP