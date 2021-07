Euro : après la finale perdue, flot d’insultes racistes sur trois joueurs anglais

Dans un courrier, le préfet est revenu sur la décision unilatérale de la mairie de fermer les jardins d’Eole aux toxicomanes, avec des conséquences calamiteuses pour la sécurité du quartier.

Depuis la décision d’Anne Hidalgo de fermer les jardins d’Eole à Paris (19e) aux toxicomanes en soirée, le 29 juin dernier, le préfet de Police ne décolère pas.

C’est ce que semble indiquer un courrier, auquel a eu accès Le Parisien et daté du 10 juillet, dans lequel le haut fonctionnaire dénonce une «extrême difficulté prévisible» dans le quartier, à la suite de la décision municipale.

La lettre est adressée à Nicolas Nordman, adjoint à la Prévention et à la Sécurité de la mairie, qui lui demandait en urgence des «effectifs mobiles et dynamiques de police nationale afin de pouvoir contrôler et évincer les personnes qui stagnent», notamment rue Riquet, où se massent désormais de nombreux toxicomanes, qui font vivre un enfer aux résidents voisins.

Dans sa réponse, le préfet souligne que la décision était une erreur de taille : «Comme je l’avais moi-même signalé à la maire de Paris, cette extrême difficulté était prévisible à la suite de votre décision de fermer unilatéralement l’accès du jardin d’Eole aux consommateurs de crack», écrit-il.

Les effectifs policiers ont en outre été refusés dans l’immédiat, le préfet souhaitant une solution plus pérenne et structurelle, et propose une réunion afin de choisir «un lieu alternatif adapté» pour «éviter une dispersion anarchique de ces toxicomanes».

Dans un précédent courrier envoyé fin juin, Didier Lallement avait en effet prévenu de difficultés à venir, et avait proposé de regrouper les toxicomanes place Auguste-Baron (19e), sous le périphérique, pour mieux les contrôler, rapporte Le Figaro