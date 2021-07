Euro 2021 : l’Italie élimine l’Espagne et se hisse en finale

Un ancien de la Juventus s’est interrogé sur le rôle de Cristiano Ronaldo dans le club interne. L’attaquant portugais a clôturé la saison avec de bons chiffres, mais l’équipe avec un seul trophée a gagné.

Cristiano Ronaldo est à quelques semaines du début de la quatrième saison sous le maillot de la Juventus. L’attaquant portugais, malgré le fait qu’il n’ait pas pu gagner la Ligue des champions, a réalisé ce qui était prévu par la directive au niveau local : deux trophées de Serie A, deux de la Supercoupe d’Italie et une Coupe d’Italie.

Après avoir été éliminé en huitièmes de finale du Championnat d’Europe avec l’équipe nationale, le footballeur va prendre des vacances bien méritées, mais on ne sait toujours pas s’il continuera à Turin (son contrat expire en juin 2022) ou s’il partira. avec Manchester United et le PSG comme destinations possibles.

Alors que l’affaire se résout, dans les dernières heures, David Trezeguet, un ancien joueur de la Juventus, est apparu sur les lieux pour commenter certains détails du stagiaire.

Le champion du monde avec la France en 1998 a laissé entendre qu’il y avait des problèmes dans le vestiaire à cause des préférences avec Cristiano Ronaldo.

Dans le même ordre d’idées, le footballeur à la retraite a admis qu’à l’époque, les dirigeants de la «Juve» avaient fait un grand pas pour clôturer l’incorporation des Portugais.

Cependant, le conseil d’administration n’a pas calculé qu’au fil des années (il y en a déjà eu trois), ils n’ont pas su gérer au mieux la présence de la star.

«Le plus grand génie a été de signer Cristiano Ronaldo, personne ne s’attendait à ‘CR7’ dans un club qui dans son ADN a toujours pris le plus grand soin de l’équilibre. Bien sûr, il y a eu un problème avec les coéquipiers, mais il a marqué 100 buts», a déclaré Trezeguet dans une conversation avec le journal local Gazzetta dello Sport.

En ce sens, le Français a commenté que Zinedine Zidane était l’homme qu’il fallait pour gérer un vestiaire compliqué qui, face à la présence imposante des Portugais, avait du mal à avancer vers un objectif commun.

À titre d’exemple, la saison dernière : les Portugais étaient le meilleur buteur de l’équipe, mais dans le groupe, ils n’ont remporté qu’un seul trophée et ils ont eu du mal à atteindre la Ligue des champions.

«Je pense que personne comme Zidane n’aurait su gérer ça. A la Juve, peut-être, il y a eu un manque de dialogue. Un entraîneur peut prendre un joueur, lui montrer un match et lui dire : «Ecoute, tu as marché 90 minutes, aide-moi à gagner.» Il y a des joueurs qui vous font gagner et vous ne pouvez pas les avoir contre vous, Ronaldo en fait partie et Dybala aussi. D’autres, avec tout le respect que je vous dois, moins», a-t-il déclaré.