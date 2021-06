Euro 2021 : Benzema sort du silence et confie son immense déception

Karim Benzema, l’attaquant de l’équipe de France, s’est exprimé après l’élimination des Bleus face à la Suisse ce lundi soir.

Hier soir, comme beaucoup de joueurs de l’équipe de France, Karim Benzema était sans doute trop déçu pour s’exprimer. L’attaquant des Bleus est sorti du silence ce mardi midi avec un message sur son compte Instagram où il a confié son intense déception.

«Triste et déçu suite à l’issue du match d’hier. La déception est immense, j’aurai aimé continuer à vous faire vibrer encore longtemps. Merci pour votre soutien sans faille depuis le début de cet Euro. Merci pour la force que vous m’avez donné quotidiennement. Rien n’est jamais facile, on continue à se battre pour préparer l’avenir et revenir encore plus fort», a exprimé Benzema sur Instagram.