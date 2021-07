Euro 2020 : Samuel Eto’o, l’ancien international camerounais félicite l’Italie

L’Argentine a battu l’équipe nationale du Brésil, après avoir remporté son match 1-0 au stade Maracana.

L’Argentine et le Brésil ont défini la Copa América et au-delà d’être un duel clé pour les deux équipes et pour les deux pays, l’accent a été mis sur deux protagonistes : Lionel Messi et Neymar.

La star de Barcelone a fini par rester avec le duel contre le joueur du PSG alors que l’Albiceleste a gagné 1-0 grâce au but d’Ángel Di María et a remporté le titre au stade Maracana de Rio de Janeiro.

Dès les premiers instants du match, le Brésil est sorti pour dominer le ballon. Il a pris possession et n’a pas permis à l’Argentine de sortir du fond à l’aise étant donné que cela mettait la pression sur les défenseurs, mais cette pression a également généré la première polémique.

Il convient de noter que même si le résultat n’était pas injuste, le Brésil était plus dangereux. Cependant, l’Argentine a profité d’une belle passe de Rodrigo de Paul et aussi d’une erreur défensive des Nordistes pour qu’Ángel Di María définisse avec classe pour mettre le 1-0 au tableau d’affichage.

Le joueur du PSG est resté main dans la main avec Ederson et je n’en doute pas : il a joué d’en haut après la faute de Renan Lodi et a ainsi inscrit le but qui a donné l’avantage aux Albicelestes.

Équipe nationale argentine : Combien de titres ont-ils remportés dans toute leur histoire ?

– Coupe du monde (2) : Argentine 1978 et Mexique 1986.

– Copa América : (15)1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959-I, 1991, 1993, 2021.

– Coupe des Confédérations (1) en 1992.

– Copa Artemio Franchi (1) en 1993

– Campeonato panamericano (1) en 1960

Équipe nationale d’Argentine : quel était le dernier titre qu’ils ont remporté avant celui-ci

La dernière fois que l’Argentine a remporté un tournoi avec son équipe senior, c’était lors de la Copa América 1993, c’est-à-dire il y a exactement 28 ans.

Équipe nationale argentine : Combien de tournois Lionel Messi a-t-il remportés avec ce maillot ?

L’histoire de Lionel Messi en équipe nationale a fini par être couronnée par la consécration de cette Copa América face au Brésil. Est-ce que c’était un quota en attente pour gagner un trophée avec son équipe, et il méritait ce prix.

La vérité est que ce n’est pas la première fois que Messi est sacré champion avec l’Argentine, depuis qu’il a remporté la Coupe du monde U-20 en 2005 et les Jeux olympiques de Pékin en 2008.

Équipe nationale argentine : Combien de matchs Lionel Messi a-t-il joué avec ce maillot ?

Lionel Messi a été convoqué pour la première fois dans l’équipe senior en 2005, et n’a plus jamais été exclu de l’équipe, sauf exception de force majeure. Au total, il a joué 151 matchs, dans lesquels il a marqué 76 buts.

Équipe nationale argentine : Combien de finales de tournoi Lionel Messi a-t-il disputées avec ce maillot ?

Compte tenu de la finale remportée contre le Brésil, Lionel Messi a traîné un total de 4 finales sans pouvoir conserver le titre. En 2007, ils ont perdu 3-0 contre le Brésil lui-même, lors de la Copa América jouée au Venezuela.

En 2014, 1-0 contre l’Allemagne, en finale de Coupe du monde, et deux fois contre le Chili, tous deux aux tirs au but, en 2015 et 2016.