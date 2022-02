Eunice Zunon : la web humoriste parle de sa relation avec Ténor (Photo)

Les chanteurs Yodé et Siro ont fait publication sur les réseaux sociaux, faisant les éloges de la beauté de la célèbre influenceuse et actrice ivoirienne, Emma Lohoues. Une publication qui a fait sensation sur la toile.

Dans une déclaration d’amour digne d’un feuilleton de Novelas, Yodé et Siro, puisqu’il s’agit bien d’eux, ont déclaré leur flamme à la starlette qui a été en couple avec feu DJ Arafat.

«Emma Lohoues est comme le vin. Plus les années passent, plus elle devient belle. Ma sœur, tu es jolie comme fête ( te voir nous embaume de joie). La CI te fait un gros bisou sur ta joue aux fraises glacées», ont-ils écrit sans toutefois préciser qui des deux était derrière cet aveu masqué.

Mais à cette préoccupation, Siro qui est le plus proche d’elle, avait déjà répondu en affirmant qu’il connaissait Emma Lohoues depuis plus de 20 ans. Et qu’il l’a connu très tôt. D’où elle demeure sa petite sœur et aucune liaison outre amicale et fraternelle ne serait possible entre eux.

Depuis la sortie de leur dernier album «Héritage», les ivoiriens et fans du duo fort du Zouglou, Yodé et Siro, ont découvert l’existence d’un lien fort entre leurs artistes et la belle Emma Lohoues.

Une relation entre ces derniers et la belle qui a d’ailleurs suscité de nombreuses polémiques. Cela suite à la sortie du clip du titre «Coco» de l’album, dont Emma Lolo a joué le rôle de l’actrice principale. Dans cette chanson, elle et Siro s’étaient en effet embrassés sur la bouche.