Eunice Zunon : «Je ne peux pas vous donner la date du mariage parce que…» dit-elle à propos de son mariage avec Tenor

Diabaté s’est produit aux deux journées festives pour la paix et l’unité, à l’Esplanade du palais du peuple à Conakry où il a enflammé ses fans, samedi soir, par les mélodies de la kora. Il a été accompagné à un moment par le Guinéen Kandia Kora.

Accueilli comme un prince à son arrivée dans la capitale guinéenne, puis reçu en audience par le président de la Transition, le Colonel Mamady Doumbouya, le jeune artiste malien Sidiki Diabaté a assuré le spectacle lors du grand concert pour la paix et l’unité, à l’Esplanade du palais du peuple à Conakry.

Il a tenu en haleine ses fans guinéens, en réalisant un duo inédit avec le Guinéen Kandia Kora, sous les belles mélodies de la kora. Une soirée qui a tenu toutes ses promesses, d’autant que le reggaeman ivoiro-malien Tiken Jah Fakoly était également de la fête.

Le jeune artiste, très heureux de sa prestation, a partagé sa joie sur les réseaux sociaux avec ses nombreux followers. «Les mots me manquent. Grand merci au chaleureux public de la Guinée. Merci également aux organisateurs pour leur professionnalisme. Vive la paix et l’unité dans nos pays respectifs. La Guinée a noun lagunekee rafamma», a écrit Sidiki Diabaté sur sa page Facebook.

«Tu es ma fierté étant mon fils adoré et tu es aussi la fierté de tout un continent, je suis tellement fière de mon bobo. Le meilleur reste à venir. Bisous de maman», a commenté Fanta Moussognouma.

«L’un de mes rêves le plus fou s’est réalisé hier. C’était de voir mon artiste phénoménal Sidiki Diabaté. Merci beaucoup, qu’Allah te protège, je t’aime fort», a souhaité Mamady Utopiste Cissé.

«La Guinée t’accueillera à bras ouverts sache que les Guinéens t’aiment et on t’aimera jusqu’à l’infini Inch Allah. Sidiki Diabaté, qu’Allah le tout puissant te protège et te garde longtemps près de nous», a également mentionné Mamet Camara.

Notons par ailleurs que, comme son ami Iba One, Sidiki Diabaté a remporté un disque d’or au Mali au Music Fortune Awards, dans la catégorie «Musique mandingue».

«La famille, hier soir, nous avons remporté le disque d’or 100% malien dans la catégorie Musique mandingue et papa Toumani a reçu une distinction honorifique, lors de la première édition des Music Fortune Awards. Au nom de mon staff et à mon nom propre, je tiens à vous remercier, vous mes infatigables fans, et remercier également Empire Afrique pour les différentes distinctions et pour tout ce qu’il fait pour la valorisation de la culture malienne d’une manière générale. Nous en sommes honorés. Vivement la deuxième édition», a-t-il partagé avec ses fans.