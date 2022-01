Eunice Zunon et Tenor vivent ils ensemble ? Toute la lumière ici

Ce mercredi 19 janvier, sur le plateau de Touche pas à mon poste, l’équipe s’est interrogée au sujet de l’intérêt du maintien des restrictions sanitaires. Et c’est lors de cette séquence que l’on a pu découvrir qu’un invité avait eu coup de cœur pour Kelly Vedovelli. On vous en dit plus !

Kelly Vedovelli : une nouvelle recrue qui a su faire sa place !

Kelly Vedovelli, s’est fait connaître du grand public pour son rôle dans le clip de la chanson Bella de Maitre Gims en 2013.

Sa visibilité a été telle, que Cyril Hanouna l’a repéré et l’a recruté pour qu’elle fasse partie de l’équipe de Touche pas à mon poste sur C8. C’est donc comme cela qu’en 2017, elle a commencé en tant que DJ puis très rapidement, elle a su prendre ses marques et s’est imposée en tant que chroniqueuse.

Aimé de tous les chroniqueurs, et admirer pour sa beauté, elle a su conquérir le cœur des internautes.

Un invité de TPMP séduit par la beauté de Kelly Vedovelli ?

Sur le plateau de Touche pas à mon poste sur C8, le sujet d’un possible retour à la vie «normale» en France a été évoqué, en compagnie de deux spécialistes : l’épidémiologiste Martin Blachier et le professeur Enrique Casalino.

Kelly Vedovelli a également souhaité s’exprimer à ce sujet notamment en évoquant le changement d’opinion très fréquent de Martin Blachier et en affirmant qu’elle était favorable à l’arrêt de toutes les restrictions sanitaires : «Je suis hyper vener parce qu’on est encore là à parler d’amour d’effort… On a monsieur Blachier qui était relou avec les restrictions et on voit que même lui il change d’avis et nous dit ‘c’est bon les gars on peut vivre’. Faisons lui confiance ainsi qu’aux autres médecins, venez on vit notre vie et il n’y a pas d’histoires de restrictions (…)».

Puis, elle a conclu son propos en disant que la France devrait prendre exemple sur ce qui a été fait ailleurs : «venez on fait comme les autres pays et on change de stratégie pour voir comment ça va se passer».

Ce à quoi, le professeur Enrique Casalino lui répond : «je suis d’accord, en plus vous avez de trop jolis yeux…», laissant les autres chroniqueurs stupéfaits. En effet, le professeur a assumé ouvertement apprécier le très joli physique de Kelly Vedovelli.

Cyril Hanouna, quant à lui, n’a pas hésité à intervenir avec humour : «Frero, juste celle-là, tu ne la touches pas».

Décidément, Kelly Vedovelli les fait tous craquer !