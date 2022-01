Eunice Zunon et Tenor ont-ils finalement décidé d’officialiser leur union ? (Photo)

Une vidéo montrant le chanteur demandant la web humoriste en mariage a envahi la toile cette fin de semaine. Mais le souvenir du «faux» mariage entre Vitale et son arrangeur Momo Wang est encore dans les esprits.

Eunice Zunon et Tenor, pour le meilleur et pour le pire ?

On se souvient qu’ Eunice Zunon a formellement démenti toute relation amoureuse avec Tenor. La fille de Me Alain Zunon avait même clarifié les choses à travers un communiqué. «Nous avons constaté que la prétendue relation entre nous (Tenor et moi) fait couler beaucoup d’encre. Et que de plus en plus de personnes s’impliquent vraiment émotionnellement. Alors, d’un commun accord, on a décidé de stopper l’hémorragie», avait déclaré la web humoriste en juin 2021.

Six mois plus tard, Eunice Zunon, surnommée BP Bouche pointue, se retrouve au Cameroun. Les internautes découvrent une vidéo dans laquelle Tenor lui fait une demande en mariage à son domicile dans un décor romantique. L’Ivoirienne accepte de se lier au jeune artiste camerounais.

Curieusement, ni les images ni la vidéo de la demande en mariage de Tenor ne figurent sur les comptes Facebook et Instagram des deux tourtereaux. Eunice Zunon et son amoureux n’ont-ils pas été piqués par le virus Vitale-Momo Wang ?

En effet, en mai 2021, la chanteuse de couper décaler a annoncé son mariage en pompes sur les réseaux sociaux. La Beyonce d’Afrique a convolé en justes noces avec le jeune arrangeur. On apprendra plus tard qu’il s’agissait d’un buzz pour annoncer une chanson de Vitale, de son vrai nom Bomisso Nadège.

«Nous sommes dans un mois sacré dont la repentance et le pardon sont fondamentaux, alors je profite de ce mois pour annoncer officiellement à mes fans d’ici et d’ailleurs que Momo Wang et Vitale, c’était juste pour le projet #MON_BÉBÉ. Je voudrais par la suite m’excuser sincèrement auprès de mes fans et toutes autres personnes que cette information pourrait choquer», avait avoué Vitale. Il faut espérer qu’ Eunice Zunon et Tenor ne feront pas le même coup.