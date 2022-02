Eudoxie Yao : «Je ne vais jamais permettre que quelqu’un sorte de nulle part, pour révolter ma…»

La «go bobaraba ivoirienne» Eudoxie Yao est dans une colère noire. La «fiancée» de l’artiste guinéen Grand P a fait une vidéo sur sa page Facebook, pour s’attaquer à une personne, qui voudrait la mettre en mal avec la communauté baoulé, dont elle fait partie.

«Je ne vais jamais permettre que quelqu’un sorte de nulle part, pour révolter ma communauté baoulé contre moi, au grand jamais», a-t-elle donné comme avertissement en légende de la vidéo.

Eudoxie Yao n’a pas passé un bon week-end. L’artiste ivoirienne s’est réveillée sur le pied de «guerre», ce dimanche matin. Elle a ainsi partagé une vidéo de plus d’une demi-heure avec ses 5,4 millions d’abonnés sur Facebook, pour s’attaquer à une personne qui l’aurait insultée parce qu’elle n’a pas parlé la langue baoulé dans un direct sur une page de Baoulé Tv.

Elle a accusé cette dernière de tenter de la mettre en mal avec sa communauté. «Quelqu’un est venu nous voir dans le cadre du concert de maman Sidonie. Quand il est venu me trouver, je mangeais. Je lui ai dit qu’il ne pouvait pas me filmer en train de manger. Il a aussitôt partagé le direct sur sa page et je me suis abonnée. Les commentaires me demandaient de parler en baoulé alors que je ne savais pas que j’étais sur une page baoulé», a indiqué Eudoxie Yao.

La chanteuse a poursuivi, déplorant qu’une dame aurait également fait une vidéo pour s’en prendre ouvertement à elle, du fait qu’elle ne s’est pas exprimée dans la langue baoulé dans ce fameux direct sur la page Baoulé Tv.

«Certains ont même été jusqu’à me reprocher d’être déracinée. Ensuite, on m’a envoyé la vidéo d’une dame, qui a osé m’insulter et me traiter de tous les noms d’oiseau. Elle dit qu’elle est Baoulé et que moi je n’étais pas fière de l’être. Le fait d’être Baoulé, mène-t-il au paradis ?», s’énerve-t-elle, avant d’ajouter : « ceux qui revendiquent d’être Baoulé, où étaient-ils lorsque mes frères ivoiriens me traitaient de tous les noms d’oiseau ? Est-ce qu’un B seul aoulé s’est levé un jour pour dire arrêter d’insulter ma sœur ? ».

Toutefois, Eudoxie Yao a fait savoir qu’elle parle bien le patois et qu’elle est fière d’être Baoulé. Elle a d’ailleurs été soutenue par plusieurs de ses followers dans les commentaires. «Bien dit, on t’aime et on t’aimera toujours. Tu es vraiment fâchée, car je ne t’ai jamais vu insulter quelqu’un. Ignore-les tout simplement», a conseillé Olaboyé Stéphane.

«Je te soutiens ma Eudoxie, baoulé n’a jamais envoyé au paradis. Elle veut juste que tu la considère un peu, elle est en manque d’affection», a ironisé Attéméné Milagro.

«Qui a énervé notre chérie comme ça ? Viens en Guinée et laisse la Côte d’Ivoire, qui ne fait que faire souffrir les femmes», a également commenté un internaute guinéen, Elha Elhadj.