«Être chrétien dans l’industrie de la musique n’est pas facile», DJ Cuppy se lamente

La célèbre disc-jockey nigériane, Florence Ifeoluwa Otedola, connue professionnellement sous le nom de DJ Cuppy, a déploré amèrement à quel point il est difficile de vivre avec des chrétiens dans l’industrie de la musique.

DJ Cuppy a révélé sur sa page Instagram qu’elle avait eu un moment de découragement et qu’elle devait aller vers Dieu et implorer son pardon et son aide.

Selon la fille milliardaire, elle ne va pas à l’église aussi souvent qu’elle le souhaite mais cela lui remet toujours de la chaleur dans le cœur et elle a encouragé ses fans à se rappeler qu’ils ne peuvent pas être vaincus parce que Dieu est avec eux.