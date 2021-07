Eternal Rivals : 5 records de Lionel Messi que Cristiano Ronaldo ne pourra jamais battre

Deux joueurs ont défini les 15 dernières années dans le monde du football. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Ils ont été des rivaux éternels et ont battu de nombreux records entre eux. Il est presque inimaginable qu’il y ait un record dans le football mondial qui ne soit détenu entre aucun de ces deux joueurs.

Le débat sur qui est le meilleur durerait longtemps, mais nous examinerons 5 records que l’Argentin Lionel Messi détient et que Cristiano Ronaldo pourrait ne jamais battre.

4 Ballons d’Or consécutifs : C’est peut-être le plus difficile et le plus impossible. Messi a réalisé cet exploit entre 2009 et 2012 au cours d’une période de domination totale.

Le plus proche que Ronaldo ait réussi à atteindre cet objectif est lorsqu’il a remporté les prix tant convoités deux fois consécutives (2013 et 2014 et 2016 et 2017)

91 buts en une année civile : Ronaldo est une machine à buts à tous points de vue, mais il pourrait ne jamais battre ce record. Lionel Messi était à son meilleur niveau prolifique en 2012 lorsqu’il a marqué 91 buts cette année-là. Dans le processus, il a battu le record de Gerd Muller de 85 buts en une année civile.

50 buts en une saison de Liga : Lionel Messi a été le meilleur buteur incontesté de la saison de Liga 2011-12. Il a battu ce record détenu par son éternel rival, Cristiano Ronaldo.

Avec Ronaldo jouant maintenant en Italie, son âge et la complexité de son retour en Espagne, il semble que Messi détiendra ce record pendant longtemps. Mais ne dites jamais jamais avec Cristiano Ronaldo.

150 passes décisives en Liga : Lionel Messi n’est pas seulement un buteur phénoménal, mais aussi un meneur de jeu incroyable. C’est peut-être l’un de ses avantages par rapport à Ronaldo. Il est un joueur d’équipe et a accumulé 169 passes décisives en Liga. C’est un record que Cristiano Ronaldo ne rencontrera jamais.

400 buts en championnat dans un club : c’est un autre record incontesté de Lionel Messi. Il détient le prix du meilleur buteur à Barcelone et l’élite espagnole avec 405 buts. Cristiano Ronaldo est le suivant le plus proche avec 311 buts. C’est un chemin derrière Lionel Messi.