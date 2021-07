Etats-Unis : le rappeur KTS Dre abattu dans une fusillade dès sa sortie de prison

La star de la musique ivoirienne et du coupé-décalé, Venom le Cascadeur souffle aujourd’hui une bougie de plus. Et pour la superbe occasion, son frère, ami et collègue Bebi Philip lui envoie un magnifique message afin de lui souhaiter un bon anniversaire.

Très tôt, cette matinée, l’arrangeur aux doigtés recherchés Bebi Philip lance sur les réseaux sociaux : «🎂🧁🏖 Jour spécial pour notre frère Venom le Cascadeur souhaitons lui joyeux anniversaire. Succès pour ton album à venir», a-t-il déclaré sur sa page Facebook.

Pour sa part, le concerné ou l’anniversaireux a remercié le Seigneur pour toutes ces grâces dans sa vie en ces termes : «Il est donné à l’homme de naître une seule fois… Tâchons de faire bon usage de la vie que Dieu nous donne en l’honorant chaque seconde pour ses bienfaits. Merci Seigneur pour ses 1 an de plus. HBD aux natifs du 13 juillet comme moi🎂🎉», a rédigé Venom le Cascadeur sur les réseaux sociaux, rapporte Opera News CI.

Pour la petite histoire, Bebi Philip et Venom le Cascadeur sont des amis de longue date. On se rappelle même de cette interview de l’enfant de Gonzague-ville dans laquelle il déclare que Bebi Philip et lui ont commencé à se côtoyer bien avant même son adolescence et que plus qu’un ami, il est un frère pour lui.

Pour ceux qui l’ignorent aussi, sachez qu’en plus d’être son arrangeur, Mr BBP est aussi le producteur du Cascadeur et le nom de leur maison de production est BBP Team Records.

Dans son message, l’artiste du peuple, Bebi Philip a par ailleurs souhaité du succès au futur album de Venom le Cascadeur. Il faut rappeler que Venom est actuellement dans la phase finale de préparation de son album dont la sortie ne saurait pas tarder.