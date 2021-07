États-Unis : le fils du rappeur Dr. Dre décroche son premier rôle dans un film

Curtis Young, le fils du rappeur et producteur américain Dr. Dre, a décoché son premier rôle dans un film.

Intitulé «Charge It to the Game», ce long-métrage relate l’histoire de quatre meilleurs amis qui traversent, non sans épreuves, leur adolescence.

Plus précisément, Curtis Young incarnera Kong, le frère aîné d’un des quatre amis, rapporte le site TMZ, précisant qu’il participera également à l’écriture de la bande-originale du film.

Le fils de Snoop Dogg également à l’affiche

«C’est mon premier film et je voulais devenir acteur… J’ai toujours aimé le cinéma (…). J’ai lu le script, je me suis juste préparé, je me suis motivé, je l’ai soutenu et je m’y suis engagé», a déclaré Curtis Young, anciennement connu sous le nom de Hood Surgeon.

Mais ce n’est pas le seul enfant de star à l’affiche. En effet, il donnera la réplique à Julian Broadus, le fils du rappeur Snoop Dogg, et à Nasir Dean, le fils de l’artiste et designer Swizz Beatz. La date de sortie du film n’a pas encore été dévoilée, rapporte Cnews