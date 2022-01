États-unis : Le Chanteur Chris Brown accusé d’avoir drogué et violé un mannequin

Les amis du nouveau petit ami de Kim Kardashian assurent que le rappeur a un comportement enfantin et qu’il ne devrait pas utiliser un problème aussi grave de cette manière.

Kanye West est à nouveau à l’honneur pour son comportement avec Kim Kardashian et son petit-ami, l’humoriste américain Pete Davidson.

Comme le révèle le portail TMZ, citant des sources de l’environnement de Pete, le rappeur serait coupable d’avoir créé et répandu la rumeur selon laquelle la compagne de son ex-femme serait atteinte du sida, au point que la nouvelle serait déjà parvenue aux oreilles des proches de l’humoriste.

Cette nouvelle confirmerait les propos tenus par DJ Akademiks en début de semaine : «Kanye a dit à tout le monde que Pete a le sida».

Comme prévu, lorsque les amis de Davidson l’ont découvert, ils ont rapidement commencé à appeler leur collègue pour savoir si la nouvelle était vraie et pour montrer leur inquiétude face à la situation.

Kanye West is allegedly telling people that Pete Davidson has AIDS. https://t.co/AFGBb5bpu1 — TMZ (@TMZ) January 28, 2022

Et c’est que de l’environnement du comédien, ils ne comprennent pas le comportement enfantin de Kanye depuis que sa relation avec Kim Kardashian a été révélée.

Rappelons que le rappeur avait déjà évoqué le nom de l’humoriste dans une de ses chansons, et pas de la meilleure des manières : «Dieu m’a sauvé de l’accident, juste pour pouvoir taper sur le cul de Pete Davidson», exprime-t-il dans la chanson. Eazy qui interprète avec The Game.

L’inquiétude de Davidson et le rejet de Kanye

Les personnes les plus proches de Pete ne comprennent pas comment Kanye West peut utiliser un problème de santé aussi grave d’une telle manière, malgré la supposée envie de se remettre avec Kardashian qu’il a.

Le rappeur ne l’a pas caché lors d’un de ses derniers concerts à Los Angeles, mais il semblerait que Kim ait définitivement tourné la page et soit à l’aise, à l’aise et amoureuse de Pete Davidson.

De plus, l’artiste, qui a récemment rendu visite à certains joueurs du Paris Saint-Germain en France, a démenti selon TMZ être à l’origine de la propagation de la rumeur et la qualifie de «non-sens».

Cependant, cette polémique a fait passer la situation à un autre niveau et s’il se confirme qu’il l’a réellement créée et propagée, il ferait face à de sérieux problèmes avec son ex-femme et avec l’humoriste lui-même.