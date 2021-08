Et s’il restait en Espagne ? La rumeur inattendue sur Messi qui surprend le monde du football

Le président de Barcelone, Joan Laporta, et de la Liga de España, ont utilisé leurs réseaux sociaux pour dédier un message à Lionel Messi et suscité la colère des fans de La Pulga, qui les désignent comme les principaux responsables de leurs adieux.

Joan Laporta restera dans l’histoire en tant que président de Barcelone qui n’a pas réussi à empêcher le départ de Lionel Messi, le plus grand symbole de l’histoire du club et qui pour beaucoup, y compris le joueur lui-même, prendrait sa retraite en tant que professionnel déguisé en Blaugrana ; tandis que Javier Tebas, président de la Liga, a été désigné par le club comme «le méchant du film».

C’est que les limites salariales imposées par la Ligue espagnole étaient le grand obstacle pour pouvoir fermer la continuité du 10 à Barcelone, qui est couvert de dettes et ne pouvait pas accueillir ses chiffres, et après le discours d’adieu que Messi a prononcé ce dimanche il restait le sentiment que le club pouvait faire plus.

Quelques heures après les adieux de La Pulga, Laporta et la Liga ont utilisé leurs réseaux sociaux pour dire au revoir aux meilleurs du monde, et les publications étaient remplies de commentaires en rejet des deux.

«Je vous souhaite le meilleur pour vous et votre famille. Vous aurez toujours les portes du Barça ouvertes. Merci pour tout, Leo!», a écrit Laporta à côté d’une photo de Messi tenant la Ligue des champions remportée en 2011 à Wembley.

Rapidement, la publication du président Blaugrana se remplit de commentaires lui reprochant que, curieusement, c’est lui qui lui fermait désormais la porte.

Pour sa part, la Liga a mis en ligne une vidéo avec les meilleurs moments de Messi dans le tournoi espagnol.

«Nous avons fait l’HISTOIRE ensemble. Cela a été une fierté de voir comment vous êtes devenu une LÉGENDE», lit-on dans le message, et la majorité des réponses qu’il a reçues La publication est «RIP La Liga», ce qui implique qu’avec le départ de Leo, ajouté à celui de Cristiano Ronaldo il y a quelques années, ils font perdre au championnat espagnol l’intérêt international et, par conséquent, il finira par subir un impact dur.