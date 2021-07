Espagne - Les audios explosifs qui secouent le Real Madrid : «Casillas est un...»

Le premier président du Real Madrid est sous le feu des projecteurs car au cours des dernières heures, des audios ont été révélés dans lesquels il s’en prenait durement à des personnalités telles que Raúl et Iker Casillas.

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, est au centre de la polémique depuis qu’au cours des dernières heures, des audios de 2006 ont été révélés dans lesquels il punit durement des symboles tels que Raúl González et Iker Casillas, les considérant «les deux grandes escroqueries» du club blanc, étant particulièrement dur avec l’ancien attaquant, actuel entraîneur subsidiaire, qu’il a qualifié d’«oncle négatif qui détruit Madrid» et qu’il considérait comme «le coupable» que l’entité était «mauvaise», comme l’a publié ce Mardi par le journal El Confidencial.

«Casillas n’est pas un gardien de but du Real Madrid, il ne l’a jamais été. Cela a été le grand échec que nous avons eu, ce qui se passe, c’est que vous avez ceux qui l’adorent, l’aiment, lui parlent et le défendent tellement. grosses escroqueries. Le deuxième est Raúl. Les deux plus grandes escroqueries au Real Madrid sont d’abord Raúl et le deuxième Casillas», aurait déclaré Pérez en septembre 2006, quelques mois après avoir quitté la présidence du club et terminé sa première étape devant lui.

En revanche, il a assuré que l’ex-archer de l’équipe nationale espagnole «n’a pas deux doigts de front», ajoutant que «ça se voit quand il s’entend mieux ou moins bien avec sa compagne, ça se voit, il est absent. Il est comme un petit enfant. C’est comme un de ça… C’est comme un petit chien, c’est comme une marionnette. Une chose enfantine.

Passant en revue les soi-disant Galacticos qui jouaient à l’époque au Real Madrid, Pérez a qualifié Zinedine Zidane d’«oncle magnifique», tout comme David Beckham, mais il a été beaucoup plus dur avec Ronaldo Nazario et, surtout, Raúl.

«Ronaldo est une jeta, point, hein ? C’est une jeta et c’est fini. Ce sont toutes des jetas. Raúl est mauvais , il croit que Madrid est à lui et utilise tout ce qu’il a développé pour son propre bénéfice, lui et son représentant. Le coupable que Madrid va mal… Ecoutez, je suis parti à cause de lui, entre autres. Parce qu’il, comme il se considère fini, dit ‘d’abord je vais finir Madrid’. C’est un gars négatif Il détruit Madrid , le moral des joueurs, pour qu’ils disent ‘c’est Madrid qui est mauvais, pas Raúl’. Le mauvais garçon est terrible et je ne peux pas gérer ce problème», a-t-il déclaré.

Quant aux contrats de sponsoring, «ceux qui ont gagné le plus étaient Beckham et Ronaldo, 30 millions par an entre tout». «Puis Zidane, qui en a gagné 25. Et puis personne. Parce que Figo avait une montre dans sa ville, l’autre je ne sais quoi… On a cherché toutes les autres. On a cherché celle d’Audi pour donner Raúl quelque chose et Figo. Raúl ne vend rien , ce n’est pas un produit médiatique», a-t-il déclaré.

Par ailleurs, le président blanc a critiqué, dans certains audios auxquels El Confidencial a eu accès, que «les joueurs sont très égoïstes». «Vous ne pouvez pas compter sur eux pour quoi que ce soit et celui qui compte sur eux a tort, ils vous laissent allongé, c’est idiot. J’ai un concept horrible, horrible, horrible des joueurs. Écoutez, j’ai vu des collectifs, mais je “Je n’en ai jamais vu un comme celui des footballeurs», a-t-il déploré.