Escroquerie : Il détourne 238.000 euros du chômage partiel et écope d’une peine de 3 ans de prison

Cet homme confie une expérience étrange qu’il aurait vécu. Scott Drummond assure qu’il est mort pendant 20 minutes et qu’il a fait un voyage surnaturel avant de revenir à son corps. Le témoin de cette expérience de mort imminente se faisait opérer après un grave accident de ski.

C’est un témoignage hors norme qui a été relayé par le Daily Star. Scott Drummond, un jeune homme à l’époque âgé de 28 ans, était en salle d’opération après un grave accident de ski lorsque son cœur a arrêté de battre pendant 20 minutes.

Lorsqu’il a repris ses esprits, il a témoigné d’une expérience insolite. Si les chercheurs peuvent expliquer ce qui se passe pendant la mort, l’homme raconte les sensations qu’il a perçu après.

«Je l’ai tué»

Aujourd’hui âgé d’une soixantaine d’années, Scott Drummond revient sur une journée qu’il n’est pas prêt d’oublier. Suite à une erreur médical lors d’une opération chirurgicale, le cœur de Scott a arrêté de battre pendant 20 minutes avant que les médecins ne réussissent à le réanimer.

Après son réveil, l’homme confie à ses proches qu’il avait vécu une expérience hors du commun. Il se rappelle avoir entendu l’infirmière crier : «je l’ai tué». Et le récit de Scott ne s’arrête pas là.

Pendant ces 20 minutes, il aurait voyagé dans un autre monde et aurait vu et entendu des choses surréalistes. Quarante ans plus tard, Scott a décidé de raconter son histoire publiquement pour la première fois.

«J’ai eu la sensation que quelque chose montait le long de mon bras et traversait mon coeur. Le moment d’après, j’étais au-dessus de mon corps en train de regarder les médecins tenter de me réanimer”, se souvient-il. Comme lui, de nombreuses personnes ont expérimenté ce phénomène paranormal.

«C’était comme un clin d’oeil»

Scott poursuit son incroyable histoire en racontant qu’il avait l’impression que quelque chose se tenait constamment auprès de lui. Il pense aujourd’hui que cette chose était une présence divine. Après avoir entendu le cri de l’infirmière, le séxagénaire dit qu’il a été transporté dans un champ remplis de fleurs.

«Je m’en souviens comme si c’était hier. Je ne pouvais pas regarder en arrière. On m’a dit qu’il ne fallait jamais regarder en arrière. C’était comme un clin d’œil. Je me tenais dans ce champ et il y avait cette présence, mais je ne pouvais pas la voir (…) J’ai regardé vers la gauche, il y avait des arbres immenses. A droite, il y avait des fleurs sauvages, de belles fleurs sauvages qui m’arrivaient à la taille» confie Scott.

«C’était si paisible»

La prochaine chose dont se souvient Scott est de s’être retrouvé complètement seul. La présence avait disparu mais l’homme raconte qu’il a ressenti une sensation de plénitude et de paix inégalées.

«J’étais seul, mais c’était si paisible» confie-t-il. L’homme continue son histoire en racontant qu’il a ensuite vu défiler le film de sa vie. Puis d’ajouter :

«Je me souviens que ça faisait mal. Certaines images m’ont fait du bien, mais beaucoup m’ont perturbé. Je savais que je devais faire mieux». C’est là que la présence serait revenue et lui aurait demandé d’aller vers un nuage.

Un bras fort lui aurait tendu la main et lui aurait ordonné de retourner sur Terre, que ce n’était pas encore «son heure». Scott explique qu’il est alors revenu à son corps et a été étonné d’apprendre que son cœur a arrêté de battre pendant 20 minutes.

Qu’est ce qu’une expérience de mort imminente ?

Raymond Moody, chercheur et médecin spécialisé dans les phénomènes paranormaux s’est intéressé de près à la question. L’expert explique à nos confrères du site Psychologies que les témoins de ce type d’expériences entendent souvent des sortes de bourdonnements avant d’avoir l’impression de quitter leur enveloppe corporelle.

Ces «expérienceurs» racontent qu’ils traversent ensuite un «tunnel» et retrouvent des proches décédés. Pour le spécialiste, cette expérience qui reste encore un mystère provoque des bouleversements et change leur vie à jamais. Une femme l’ayant vécu adresse un beau message pour mieux apprécier chaque instant.