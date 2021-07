Erling Braut Haaland pourrait faire l’objet d’une offre de 175M€ venue de Chelsea

Selon les informations de 90min.com, les Blues s’apprêtent à dégainer une offre qui pourrait atteindre 175M€ pour recruter Erling Braut Haaland.

Une proposition qui pourrait convaincre le Borussia Dortmund puisqu’elle représente le double du montant de la clause qui serait inscrite dans le contrat du Norvégien pour la saison prochaine.

La priorité de Thomas Tuchel était Romelu Lukaku, mais l’Inter a déjà cédé Achraf Hakimi au PSG et ne vendra pas un second cadre.

Par conséquent, afin de préparer les départs de Tammy Abraham et Olivier Giroud, Chelsea s’apprête à faire des folies pour s’offrir Erling Braut Haaland, un an après un mercato déjà très chaud qui avait vu les Blues recruter Timo Werner et Kai Havertz.