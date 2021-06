Equipe de France : réaction de Hugo Lloris

Battu aux tirs aux buts par la Suisse (3-3, 5 t.a.b 4), la France est éliminé de l’Euro. Présent au micro de TF1, Hugo Lloris s’est exprimé sur cette défaite.

«C’est douloureux, encore plus sur une séance de tir au but ou ça devient la loterie. Le regret qu’on peut avoir, c’est quand on mène 3-1. Ces dernières années, on savait fermer la boutique…. On ne peut pas nous reprocher le manque de générosité, on est allés au bout du bout (…) On ne se cherche pas d’excuses. Quand on rentre sur le terrain, on y va avec le mental, le physique on met tout en œuvre pour réussir. On peut pas parler de match raté, mais comme on est l’équipe de France, championne du monde en titre, ce n’est pas un bon résultat de se faire éliminer en 8e. Il va falloir digérer cette déception. Quand les Suisses prennent l’avantage, il y a des changements tactiques, c’est normal. En deuxième mi-temps on est revenus avec de très bonnes intentions. Ces deux buts concédés dans le derniers quart d’heure nous font très mal», a confié Lloris, avant de poursuivre sur beIN Sports, et notamment le pénalty raté de Mbappé.

«On gagne ensemble, on perd ensemble. On est tous responsable. Une élimination à ce stade de la compétition, c’est douloureux. Il n’y a personne à pointer du doigt. Il n’y a pas d’excuses à se chercher. Il faut aussi mettre en avant le match des Suisses, qui ont été grands ce soir», a conclu le capitaine des Bleus.