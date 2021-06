EnjoyPhoenix : la belle montre son «cul» sur Instagram pour la bonne cause

Les abonnés d’EnjoyPhoenix ont eu la surprise de voir apparaître sur son compte Instagram le postérieur de l’influenceuse, en plan serré, dans un bikini vichy orange.

Marie Lopez alias EnjoyPhoenix a grandi sous le regard des internautes tantôt bienveillants tantôt cruels et sait donc mieux que beaucoup l’impact du regard d’autrui sur l’estime de soi. Depuis de nombreuses années maintenant, la compagne du DJ belge Henri PFR a décidé de jouer la carte de la transparence avec ses fans.

Troubles alimentaires, acné sévère, rapport au corps compliqué, l’influenceuse a d’ores et déjà pris le parti de ne plus se cacher derrière des filtres ou des litres de fond de teint. Le but : assumer ses défauts et pacifier ce qui a pu dans le passé, être à la genèse de ses problèmes. Et ça marche.

Dans le même esprit, la jolie Lyonnaise a donc en ce 28 juin dévoilé ses fesses sur Instagram. En très gros plan et sans tricherie, mettant ainsi en évidence ses vergetures…

En légende de ses trois clichés l’ancienne candidate de DALS explique sa démarche : «Je me suis dis que quitte à poster une photo de mon cul sur Insta, autant que ce soit pour la bonne cause. L’été est là et je sais que beaucoup d’entre vous vont encore se sentir mal en se mettant en maillot. Sachez que je vous comprends.

Quand j’avais 11 ans, ma peau a éclaté : j’ai grandi TRÈS VITE. J’avais déjà le corps que j’ai aujourd’hui vers l’âge de 13 ans, donc autant vous dire que niveau hormones, c’était pas la folie», écrit-elle ajoutant qu’elle a dû expliquer à ses camarades de classe que les traces violettes sur son corps n’était pas «des griffures, mais bien des vergetures.»

Des moments douloureux mais qui l’amènent aujourd’hui à une forme d’apaisement par rapport à son apparence. «J’ai et j’aurai des vergetures pour le reste de ma vie, et c’est ok. Sur ces photos, j’ai aussi de la cellulite et devinez quoi : ça aussi, c’est ok et normal. Mieux encore, ma peau, ma cellulite et mon gras bougent quand je marche, et se voient encore plus au soleil. Vous connaissez la suite : c’est NORMAL», martèle-t-elle.

«Ne vous comparez pas à ce que vous voyez sur les réseaux, tous les corps sont OK et tous les corps sont normaux. Il m’a fallu des années pour l’accepter, et parfois c’est encore compliqué, mais si ces photos peuvent vous aider alors j’ai tout gagné», ajoute EnjoyPhoenix avant d’encourager ses abonnées à accepter «chaque jour un peu plus ce corps qui [leur] fait vivre toutes ces aventures».

Le message a littéralement enflammé les internautes majoritairement de sexe féminin qui ont découvert avec reconnaissance les photos de l’influenceuse de 26 printemps. «Magnifique photo, c’est ça qu’on veut voir, du vrai, Merci pour ce post déculpabilisant c’est nos imperfections qui nous rendent belles, Les vergetures sont une partie de notre vie.

Elles font partie de nous. De notre histoire, Marie. J’ai pas les mots. Merci d’assumer et d’aimer ton corps et de nous aider à aimer le notre. Quelle femme, tu peux être plus que fière de celle que tu es et deviens et des valeurs que tu transmets», ont-elle lancé nombreuses prouvant ainsi à Marie Lopez que sortir de sa zone de confort est bien un pari gagnant…

Avec Voici.fr