En maille et au soleil, Messi et Antonela révolutionnent une nouvelle fois Instagram avec leurs vacances à Ibiza

Le meilleur footballeur du monde et sa femme profitent de leurs vacances à Ibiza avec Luis Suárez, Cesc Fábregas et leurs familles respectives, et leurs photos font sensation sur les réseaux sociaux.

Comme chaque année, Lionel Messi profite des derniers jours de ses vacances à Ibiza avec sa femme Antonela et leurs enfants, accompagnés de deux amis de la famille : Luis Suárez et Cesc Fábregas, anciens coéquipiers de La Pulga au Fútbol Club Barcelona.

En attendant la définition de son avenir, puisque le renouvellement de son contrat au club catalan n’est pas encore réglé, La Pulga s’est rendu à Ibiza ce jeudi pour profiter de l’été espagnol et des heures de détente à bord d’un luxueux yacht.

En plus des images prises par la presse locale, la femme de Leo, Antonela Roccuzzo, a partagé une image avec les 10 qui, en quelques heures seulement, a dépassé le million et demi de likes.

La brune a également utilisé ses histoires pour se montrer avec deux amies, Sofía Balbi, la femme de Luis Suárez ; et Daniela Semaan, l’épouse de Cesc Fabregas.