En étudiant l’offre de Mbappé, le PSG envisage une autre bombe qui ébranlerait le marché

CR7 est redevenu un joueur des Red Devils alors que toutes les chances pointaient vers la maison d’en face.

Si vous cliquiez des yeux, tout aurait pu tourner à 180 degrés. Un vendredi, en gros quatre heures, de vraie folie qui a conduit à quelque chose de complètement inattendu : Cristiano Ronaldo est un nouveau footballeur de Manchester United.

Il a commencé la journée en appartenant à la Juventus à toutes fins utiles (il est vrai que des informations étaient déjà sorties sur sa volonté de quitter le club Bianconero et son remplacement dimanche contre l’Udinese était assez important), mais au fil des heures, tout s’est déchainé.

On pourrait dire que celui qui a tiré était Massimiliano Allegri. «Hier, Cristiano m’a dit qu’il n’avait plus l’intention de jouer pour la Juventus. C’est pourquoi il ne sera pas appelé pour le match de demain». Il était environ 14 heures. A partir de ce moment, frénésie.

Les premières informations indiquaient un accord pratiquement clos entre Jorge Mendes, agent du ‘Bug’, et Manchester City. Après 15h, c’est Pep Guardiola qui s’est présenté en conférence de presse. «Cristiano Ronaldo? Jusqu’à la fin du marché, tout peut arriver». ‘Bleu ciel’ et en bouteille.

L’entrée de Sir Alex

Mais moins d’une heure plus tard, avant 16h00, un appel de Sir Alex Ferguson a tout changé. Solksjaer avait également confirmé lors de sa conférence de presse avant le match de samedi son intérêt pour le Portugais («Cristiano est une légende de ce club, ainsi que le meilleur footballeur de l’histoire si vous me demandez mon avis. J’ai eu la chance de jouer avec lui Maintenant, nous allons voir ce qui se passe»).

La légende du banc «diable rouge», qui a parié sur Cristiano en 2002 et l’a inventé presque comme un «fils», a fait le reste. Lorsque Ronaldo a appris l’intérêt de United et entendu les paroles de son ancien mentor, City était automatiquement sorti. Mendes, qui ne donnait pas sa vie à Manchester, a finalisé les détails du contrat avec les Glazers. Il n’y avait pas de retour en arrière.

Au milieu du cirque, Christian apparaît à Lisbonne

Avant l’annonce officielle, il était encore temps d’ajouter d’autres chapitres à l’histoire. Le Portugais s’est présenté à l’aéroport de Lisbonne et a dit ceci : «Dans une heure, vous saurez tout. C’était moins. À 15 minutes, United a rapporté dans ses comptes que Cristiano était, de l’avis de tous, leur nouveau footballeur. Contrat jusqu’en 2023 et environ 20 millions d’euros par saison. L’accord avec la Juventus a été clôturé pour entre 25 et 30 ‘kilos’ entre fixe et variable.