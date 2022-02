Emma Lohoues : «Si on doit arrêter de se parler pour une histoire de football, ça veut dire qu’on était hypocrite…»

La guéguerre médiatique entre le Cameroun et la Côte d’Ivoire a fini par perdre en intensité avec le temps. Malheureusement, cette fameuse querelle a fini par avoir raison de certaines relations. Chose qui n’est visiblement pas le cas pour les rapports entre les deux influenceuses camerounaise Coco, Nathalie Koah et Emma Lohoues.

Les tensions étaient à leur extrême sur la toile. Les réactions de Coco Emilia et Nathalie Koah étaient très suivies et relayées par les internautes.

Alors que les Camerounais de leur part, ne se privaient pas d’envoyer les moqueries ou piques aux Ivoiriens, suscitant des colères, Emma Lohoues quant à elle prônait le bon vivre.

De fait, les internautes s’interrogeaient sur la nature de la relation entre les trois influenceuses à l’issue de cette guéguerre.

A la surprise générale? il n’en est rien. Les récents évènements n’ont aucunement altéré les liens amicaux des trois business women, à en croire les dires d’Emma Lohoues.

Interrogée sur la question dans une séquence vidéo en fin de semaine dernière, Emma Lohoues a répondu ceci : «Concernant Coco et Nath, on se parle. Si on doit arrêter de se parler pour une histoire de football, ça veut dire qu’on était hypocrite envers nous-même depuis le début. Et ce n’est pas le cas parce que j’estime que si on avait été plus ou moins en clash et qu’on a pu se reparler après tout ce qui avait été dit ça veut dire qu’il ne s’est pas mal de choses».

A la suite de son argumentation, Emma Lohoues a laissé les internautes déduire en effet, que les relations entre elles et les deux influenceuses camerounaises restent au beau fixe malgré tout.

D’ailleurs Emma Lohoues s’est carrément érigée en ambassadrice de la paix. Sur la toile elle invite couramment ses fans et autres internautes lambda à la tempérance vis à vis de toutes les situations.