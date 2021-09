Emma Lohoues s’affiche dans une tenue très sexy estimée à plus de 17 millions FCFA (photos)

Actuellement en séjour en France, l’influenceuse et actrice ivoirienne Emma Lohoues ne cesse de défrayer la chronique. Véritable star sur les réseaux sociaux, son train de vie passionne plusieurs internautes.

Marraine de la nuit de la série africaine qui s’est déroulé le 24 septembre dernier à Paris, Emma Lohoues a notamment fait jaser en s’affichant aux côtés de l’influenceur Apoutchou National qui clame être son «mari».

Ce lundi 27 septembre, Emma Lohoues a encore brillé par sa tenue vestimentaire hors du commun. La belle Emma ne fait pas les choses à moitié et reste une alliée de grandes marques.

Sur son compte Instagram, elle a partagé quelques clichés d’elle et a encore une fois réussi son opération de séduction. «À la fin, on ne se souvient pas de la personne qui a couru le plus vite, mais de celle qui a franchi la ligne d’arrivée. Je vais doucement, mais je ne recule jamais…», a-t-elle écrit en légende.

Très vite, plusieurs médias ont cherché à connaître le prix de cette belle tenue portée par l’ex-petite amie de DJ Arafat.

«Le style vestimentaire très chic et simple de la super star Ivoirienne Emma Lohoues lui a coûté plus de 269. 969,01€ soit plus de 175.479.800 Francs CFA», a estimé le média Buzztube en se basant sur des catalogues du même genre.