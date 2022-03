Emma Lohoues : l’influenceuse fait du buzz avec une photo d’ensemble d’elle et de l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire

Alors que la belle Olivia Yacé fait présentement la Une des réseaux sociaux, Emma Lohoues a réussi à faire parler d’elle. Ce qui s’est passé.

Emma Lohoues est de nouveau sous les feux des projecteurs après la finale du concours Miss Monde, mercredi nuit, qui a consacré la belle Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire 2021, 2è Dauphine.

Quand Emma Lohoues ignore Olivia Yacé et la finale de Miss Monde

Jeudi 16 mars 2022, tous les regards étaient braqués du côté de Porto Rico où se déroulait la finale du concours de beauté Miss Monde 2021 à laquelle participait la reine de la beauté ivoirienne, Olivia Yacé. A cet effet, la fille du maire de la Commune de Cocody a eu le soutien de tout le peuple ivoirien. Plusieurs artistes, influenceurs et autres célébrités ont posté des photos et autres messages à la représentante ivoirienne à ce prestigieux concours.

Cependant, force est de constater que l’actrice et business woman Emma Lohoues a complètement ignoré cette finale. En plus de n’avoir publié aucun message de soutien à l’endroit de la belle Olivia Yacé, Emma Lolo a fait un direct sur sa page Facebook tard dans la nuit pendant que se déroulait la finale du concours.

Ce qui a mis en colère de nombreux internautes qui ne sont pas passés par quatre chemins pour dire leurs vérités à l’influenceuse ivoirienne.

«Elle veut nous dire que là où tout le monde est réuni, elle n’est pas là-bas. Genre elle ne fait pas partie de la masse…Mais en réalité, elle est très imbue de sa personne», a commenté un internaute, quand un autre écrivait : «En fait, ce qu’elle recherche, c’est le buzz. Elle veut qu’on parle d’elle et que son image soit associée à Olivia Yacé. C’est tout. Mais qu’elle sache qu’à l’heure actuelle, Olivia est la plus belle et la plus intelligente des célébrités en Côte d’Ivoire».

Mais des fans de Emma Lohoues ont clairement fait savoir que leur idole n’était pas obligée de suivre la finale de Miss Monde, encore moins d’apporter son soutien à Olivia Yacé.