Emma Lohoues : la star s’affiche avec son mari Apoutchou National

La présentatrice Konnie Touré, sublime en robe de mariée émeut ses fans et abonnés qui ont souhaité la voir marier. Dans une interview accordée au magazine «Afrique femme» il y a quelques mois, l’animatrice du life week-end avait révélé qu’elle n’est pas encore mariée.

«J’ai beaucoup de propositions, j’ai des propositions d’hommes mariés, et comme je suis musulmane, certaines me proposent d’être deuxième femme, d’autres promettent de quitter leur femme. Pour moi, c’est tellement important de ne pas aller construire quelque chose sur la construction de quelqu’un… Le seul homme avec qui j’aurais voulu me marier et que je connais depuis 10 ans maintenant ne m’a pas encore demandé en mariage…»

Les propos de la directrice des programmes de Vibe Radio avaient fait le tour de la toile. Certains fans et abonnés ont été avenants avec la célèbre femme des médias en affirmant que le moment de son mariage arrivera.

Ce jeudi 8 juillet 2021, elle a diffusé une photo d’elle vêtue d’une belle robe de mariée sous laquelle, elle a écrit: «Ils ont parlé jusqu’ààààà…. Voilà ! Rendez-vous dans 1 mois jour pour jour Inshaa Allah ❤️»

La publication a aussitôt généré des milliers de messages de félicitations, car selon ses abonnés, la publication est une réponse au mariage.

«Mon coeur fond comme ça en lisant vos commentaires. Mais oh, qu’est-ce que vous avez compris dans mon message-là lol. J’ai peur un coup.» réagit l’actrice face aux multiples réactions.

La présentatrice télé et Radio ne confirment ni n’infirment donc pas les commentaires de mariage. Toutefois, elle est magnifique en blanc.