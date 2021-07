Emma Lohoues : la star ivoirienne dévoile sa poitrine dans un haut noir (photo)

Emma Lohoues enflamme la toile ! La star publie une vidéo sur Instagram… Et la vue est renversante ! Elle dévoile sa jolie poitrine !

Très actives sur les réseaux sociaux, Emma Lohoues fait le bonheur de leurs nombreux fans. Avec elle, les internautes n’ont jamais vraiment le temps de s’ennuyer.

Ils suivent ainsi les folles aventures de leur idole avec la plus grande des attentions au quotidien, en quête de nouvelles pépites. Et pour le coup, il y en a très souvent.

Entre les shootings photos, les conseils mode et beauté, les petits moments du quotidien et les annonces inédites, il y a de quoi passer de bons moments.

D’ailleurs on la voit dans une sublime robe noire en train de chanter et danser. Aussi moulante que sexy et dévoilant ainsi sa poitrine.

