Emma Lohoues : la star ivoirienne affole la toile avec sa danse impeccable

La riche et célèbre influenceuse ivoirienne Emma Lohoues est une femme d’affaires, qui travaille assez dur pour avoir encore plus d’argent.

La belle jeune dame a aussi impressionné le monde avec son grand talent d’actrice.

Elle a été aussi connue par certaines personnes par sa relation avec le célèbre chanteur ivoirien Dj Arafat, qui est mort dans un terrible accident de moto.

En plus de ça, Emma Lohoues fait beaucoup parler d’elle sur les réseaux sociaux.

Rien que sur Instagram, la star ivoirienne est à 3 millions d’abonnés et elle les impressionne chaque fois en postant de très belles photos et vidéos d’elle.

Dans la nuit du mardi 1er au mercredi 2 février, l’ex de Dj Arafat a posté quelques charmantes vidéos dans la story de son compte Instagram.

Dans ces dernières, on la voit en petite culotte avec son «amour», qui n’est autre que son fils, en train de boire, s’embrasser, danser et sourire. Un moment très émouvant entre une mère et son fils.