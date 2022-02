Emma Lohoues : «Je n’ai pas de style de mec en tant que tel», dit-elle sur son choix de mec

Kylie Jenner et Travis Scott sont plus que ravis de l’arrivée de leur deuxième enfant. La célèbre femme d’affaires a annoncé dimanche dernier la naissance de son bébé, qui était le 2 février 2022, avec une tendre photo sur laquelle on aperçoit sa petite main (on ne sait pas encore s’il s’agissait d’un garçon ou d’une fille).

Le couple est définitivement dans un moment stable, cependant, il a été révélé que Travis et Kylie ne vivaient pas ensemble et la raison qui les a poussés à prendre cette décision a été dévoilée.

Depuis longtemps, Kylie et Travis entretiennent une relation saine et amicale pour le bien de leur petite fille Stormi. Il a même été question d’une réconciliation entre le couple après leur séparation.

Désormais, on sait, de sources proches des deux célébrités, qu’ils ne vivent pas ensemble, malgré le fait qu’ils ont désormais deux enfants en commun puisque la mondaine vient d’accoucher de leur bébé. Cependant, le couple a pris la décision de s’éloigner non seulement pour une mais pour plusieurs raisons.

C’est la relation de Kylie Jenner et Travis Scott maintenant qu’ils sont devenus parents

Kylie Jenner et Travis Scott ne vivent pas encore ensemble, une décision qu’ils ont prise ensemble car ils ne sont pas pressés de se mettre ensemble, a révélé une source à PEOPLE.

De plus, l’informateur a souligné que Travis travaillait sur de nouvelles musiques, une raison qui l’a amené à s’occuper de ce sujet sans oublier ses deux enfants.

De son côté, Kylie a montré qu’elle était une mère pratique, elle n’a donc eu aucune difficulté à s’occuper de son bébé, en plus d’avoir de l’aide à la maison.

«Kylie et Travis sont heureux ensemble. Il travaille sur de nouvelles musiques, mais il est aussi très présent. Ils ne vivent pas encore officiellement ensemble, mais ils font ce qui leur convient le mieux», a déclaré la source, qui a déclaré que le couple n’avait pas encore complètement décidé du nom de leur bébé, mais qu’ils prévoyaient de l’annoncer dans les prochains jours.

«[Travis] et Kylie ont choisi un nom ensemble. Ils le partageront quand Kylie sera prête», a-t-il assuré.

Pendant ce temps, Stormi s’adapte facilement à son nouveau rôle de grande sœur et va «bien» et «très gentille» avec le bébé. «Elle est fascinée par son petit frère et a pu le serrer dans ses bras», a révélé l’informateur.