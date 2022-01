Emma Dobre, la productrice de Kerozen DJ en danger ? (photo)

Le 11 janvier, sur le plateau de TPMP sur C8, Richard Boutry, ancien journaliste devenu figure de proue des antivax, a prétendu sans preuves que le suicide de Stéphane Blet, un pianiste proche de Dieudonné mort le 7 janvier, était un assassinat déguisé.

Une thèse colportée par l’extrême droite antisémite qui y voit la main du Mossad. Mais l’homme de 52 ans s’est bel et bien donné la mort, selon une source judiciaire suisse et un proche du musicien.

Richard Boutry, ancien présentateur de la chaîne Soir 3 devenu égérie des covidosceptiques, apparaît comme l’un des plus prolifiques diffuseurs de contre-vérités au sujet du Covid.

Mardi 11 janvier, sur le plateau de Touche pas à mon poste (TPMP), l’ex journaliste de 55 ans n’a pourtant pas fait que pourfendre l’«expérience eugéniste» que serait le vaccin : il a offert à des rumeurs issues de l’extrême droite antisémite une caisse de résonance à heure de grande écoute, sans que cela ne fasse broncher qui que ce soit sur le plateau.

Invité dans la première partie de l’émission phare de la chaîne C8, Richard Boutry, que Cyril Hanouna présente comme un «journaliste antivaccin», se dit alors victime des agissements d’une France devenue «dictature», qui fermerait sans vergogne son compte en banque, qui mettrait à lui et aux siens une «pression d’enfer» et ce à cause de leurs prises de positions. Il dit : «Je reçois des menaces de mort !»

«Autour de moi, il y a un certain nombre de personnes qui disparaissent, qui meurent embraye Boutry la mine grave. Je vois Stéphane Blet, qui est un musicien hors pair, un grand copain (…) Il a été poussé au suicide. Est-ce qu’il s’est suicidé ou est-ce qu’il a été suicidé ? La question reste posée.» Et Cyril Hanouna de réagir : «Ah c’est grave quand même.»

Défenestré depuis un balcon

Stéphane Blet, parfaitement inconnu du grand public, est bien connu à l’extrême droite. Proche de Dieudonné M’Bala M’Bala, ce pianiste de renommée internationale évoluait dans la mouvance nationale-socialiste d’Alain Soral. Depuis 2016, ce grand admirateur d’Erdogan s’était exilé en Turquie, d’où il propageait ses théories racistes. Condamné en octobre 2020 en France à six mois de prison ferme pour ses propos antisémites, l’homme a connu une fin tragique.

Selon nos informations, Stéphane Blet s’est donné la mort le 7 janvier à Genève, en Suisse, en se défenestrant depuis le balcon d’un appartement de ses amis. Il était âgé de 52 ans. Il était arrivé la veille par avion, déprimé, pour visiter des proches. La mort d’un ressortissant français dans la deuxième ville de Suisse n’est pas passée inaperçue auprès des autorités. Sollicité par Marianne, le ministère public du canton de Genève «confirme, sur la base de l’enquête de police et de l’autopsie» que «la thèse du suicide est privilégiée».

Blet se serait trouvé seul dans l’appartement au moment où il a enjambé la balustrade avant de chuter plusieurs étages plus bas. Il a été retrouvé au pied de l’immeuble. «Nous excluons pour l’instant la présence de tiers», note une source judiciaire helvète.

Mossad ou francs-maçons

Mais derrière la mort de ce «dissident» beaucoup de militants ont préféré voir la main du Mossad ou des francs-maçons. Dans une vidéo publiée le 9 janvier, l’humoriste multicondamné Dieudonné accuse ainsi les associations le CRIF et la Licra d’être «responsables» de sa mort, clamant que son ami «Stéphane Blet a été tué par la mafia juive». Cette théorie de l’assassinat déguisé a aussi été alimentée par des médias officiels turcs.

L’agence de presse gouvernementale Anadolu cite dans une dépêche «un proche» du pianiste qui conteste la version du suicide et évoque la piste des «milieux sionistes». Le rédacteur en chef de Gercek Hayat, une revue pro-Erdogan adepte d’éditoriaux haineux contre les juifs et les Arméniens, clame pour sa part que «la mort de Blet était douteuse» et accuse les «sionistes» de l’avoir «harcelé». D’autres accusent les Kurdes du PKK, envers lesquels Blet était hostile.

Autant de rumeurs et contre-vérités balayées par un proche du pianiste, pourtant lui-même complotiste, le youtubeur Jim Leveilleur. Dans deux vidéos diffusées sur Youtube, il affirme que son ami Blet souffrait de graves difficultés financières et d’une rupture douloureuse survenue quelques jours plus tôt. «L’énième séparation avec sa copine a eu raison de lui (…) Il allait très mal (…) Il en avait marre de ce monde», explique Leveilleur selon qui Blet «a voulu se tailler les veines avant de partir en Suisse.»

Masi Richard Boutry, sûr de recevoir un accueil complaisant dans cette émission d’Hanouna qui distillait encore, la veille, l’idée que le vaccin était «un échec», a pu asséner sa théorie du complot sans contradiction.