Elton John : le chanteur s’est indigné contre DaBaby après ses propos homophobes

Elton John n’a pas du tout apprécié les propos du rappeur DaBaby lors de son dernier concert à Miami.

L’artiste a effectivement été vivement critiqué pour avoir lancé des paroles homophobes à la foule alors qu’il se trouvait sur scène, faisant référence à l’épidémie du SIDA sur un ton péjoratif, et le chanteur de «Tiny Dancer» a publié un communiqué pour partager son indignation.

«La désinformation sur le VIH et l’homophobie n’ont pas leur place dans l’industrie de la musique» a-t-il écrit. «Nous devons briser la stigmatisation autour du VIH et ne pas la propager. En tant que musiciens, c’est notre travail de rassembler les gens.»

Les représentants de l’Elton John AIDS Foundation ont déclaré quant à eux : «Nous avons été choqués de lire les informations erronées sur le VIH et les déclarations homophobes faites lors d’un récent concert de DaBaby. Cela alimente la stigmatisation et la discrimination et est à l’opposé de ce dont notre monde a besoin pour lutter contre l’épidémie de sida.»

La chanteuse Dua Lipa, qui a collaboré avec DaBaby sur le remix de son tube «Levitating» l’année dernière, a également insisté sur le fait qu’elle ne soutenait en rien l’opinion de son ancien collaborateur.

«Je ne reconnais vraiment pas cela comme étant la personne avec qui j’ai travaillé» a-t-elle affirmé sur son compte Instagram.

«Je sais que mes fans savent où mon cœur se trouve et que je suis à 100% avec la communauté LGBTQ. Nous devons nous unir pour lutter contre la stigmatisation et l’ignorance autour du VIH/SIDA.»

