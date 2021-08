Ellie Goulding : la star a admis avoir été très touchée par «Framing Britney Spears»

La rappeuse américaine a condamné les propos de certains internautes après la sortie de son nouveau clip «Rumors».

La chanteuse de 33 ans a riposté contre des trolls qui ont critiqué son apparence physique après la sortie de son nouveau clip «Rumors», dévoilé en collaboration avec Cardi B, déclarant sur Instagram Live :

«Les jours où je devrais être heureuse… je me sens si déprimée. Genre, j’ai tellement mal. Je ne vais rien dire pour ne pas leur donner du pouvoir. Les gens disent des trucs sur moi qui n’ont aucun sens. C’est grossophobe, raciste et blessant. Si vous n’aimez pas ma musique, cool. Si vous n’aimez pas la chanson “Rumors”, cool. Mais beaucoup de gens ne m’aime pas à cause de mon apparence… Parfois j’ai juste l’impression que le monde ne m’aime pas. Même si je répands de l’énergie positive, il y a toujours des gens qui… ont quelque chose de méchant à dire sur toi. Et la majorité du temps, ça ne me fait pas mal. Je m’en fiche. Mais je pense que quand je travaille très dur, ma tolérance baisse. Ma patience baisse. Je suis plus sensible et ça m’atteint.»

Par ailleurs, Lizzo a récemment admis qu’être traitée de «grosse chanteuse pop» l’avait beaucoup blessé. La chanteuse s’est beaucoup exprimée concernant le body positivisme, et elle a admis qu’elle a dû s’accepter comme elle est car son poids était un fléau pour elle.

Elle a déclaré à Zane Lowe dans Apple Music : «Je pensais que je n’avais pas le luxe de me cacher derrière quoi que ce soit. Car je suis grosse, vous voyez ce que je veux dire ? C’est comme cela, c’est la première chose que les gens remarquent».

Elle a ajouté : «Je pense que me traiter de grosse est la pire des insultes. Je me sens très complexée par cela. Il fallait que j’apprenne à l’encaisser. Je sais que d’autres stars doivent gérer d’autres problèmes ou défauts mais elles peuvent le cacher.»