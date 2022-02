Elle trouve sa belle-mère avec son bébé alors qu’elle lui avait interdit de venir

La naissance d’un enfant est, en général, un moment joyeux. Pourtant, pour un mari, ce jour si particulier s’est retourné contre lui. En laissant sa mère rendre visite à son nouveau-né, sa femme, très en colère, la mis à la porte de leur domicile.

Ce n’est un secret pour personne, les relations avec la belle-famille ne sont pas toujours idylliques. Elles peuvent même s’avérer particulièrement tendues entre une femme et sa belle-mère.

Pour un homme qui a tenu à demeurer anonyme, les signaux n’étaient apparemment pas suffisamment clairs. Entre son épouse et sa mère, les liens étaient pourtant fragiles, et sa décision n’a servi qu’à une chose : mettre un terme à son couple.

Une belle-mère irrespectueuse

Sur un forum de Reddit, l’homme est donc revenu longuement sur son histoire «Ma mère est un cauchemar» a-t’il commencé à écrire. «Elle ne respecte pas toujours les limites des gens. Elle n’a jamais aimé ma femme pas pour une raison sérieuse seulement car elle ne supportait pas que je me sois marié et que je me sois éloigné d’elle» a-t’il poursuivi.

«Chaque fois que ma mère visitait notre maison, elle touchait toujours tout et jugeait ma femme pour être une mauvaise femme au foyer et prétendait qu’elle serait aussi une mauvaise mère». Avec de telles remarques, son épouse a perdu toute patience et ne supporte plus ses visites. Mais la situation a encore dégénéré avec la naissance de leur premier enfant.

Des exigences déplacées

«Ma femme a donné naissance il y a trois semaines à notre petite fille en bonne santé. Ma mère a insisté sur le fait qu’elle voulait être dans la salle d’accouchement». Une idée loin de plaire à son épouse «Ma femme ne voulait que moi et sa mère là-bas» proposition parfaitement compréhensible que n’a pourtant pas entendu sa mère.

«Ma mère était dans le hall de l’hôpital en train de crier qu’elle méritait de vivre la naissance de son petit-fils». Après la naissance, son épouse le prévient que sa mère ne pourra venir qu’une fois pour rencontrer le bébé, ce qu’elle s’est empressée de faire et d’ajouter, en guise de remarque, que le porche de leur maison était sale. Son épouse s’est emportée et a interdit à sa belle-mère de revenir. Sauf que son mari n’a pas pris en compte son avertissement…

Une limite franchie

«Ma femme avait un rendez-vous chez le médecin hier et je restais à la maison avec le bébé. J’ai vu cela comme une chance d’inviter ma mère à le voir tant qu’elle gardait le secret» a-t’il écrit sur le forum.

«Elle est venue et je lui ai dit que nous avions environ deux heures avant que ma femme ne revienne». Mais loin d’écouter son fils, sa mère s’impose «Elle ne voulait pas partir, peu importe combien de fois j’ai essayé de la convaincre».

Et le drame se produit «Ma femme est rentrée à la maison et a vu ma mère câliner le bébé. Elle a commencé à crier après elle et après moi et lui a dit de foutre le camp de la maison». Tentant de calmer son épouse, il ajoute «J’ai dit que c’est aussi ma maison et mon enfant et si je veux que ma mère rencontre mon putain d’enfant dans ma putain de maison, elle peut» ajoutant que son épouse n’était pas en droit selon lui, de mettre sa mère dehors.

Mais la réaction de sa femme n’est pas celle qu’il espérait «Elle m’a mis à la porte aussi et maintenant je reste chez mes parents jusqu’à ce qu’elle se calme». Malheureusement pour lui, les autres utilisateurs du forum était du même avis que son épouse, beaucoup glissant qu’il devrait défendre sa femme et qu’il avait tort sur toute la ligne «Vous venez de décrire toutes les manières horribles dont votre mère traite votre femme et vous êtes allé dans son dos pour satisfaire votre mère» tandis qu’un autre ajoutait «Maman le voulait maintenant et le fils de maman a obéi. Ta femme a eu raison de te virer. Tu agis comme si tu étais marié à ta mère et pas à elle».

Enfin, un dernier notait «Et il lui a crié dessus ! Le culot absolu ! Votre femme aurait le droit moral de vous quitter pour cela ! J’adore l’ironie. Sa mère ne respecte pas les limites et il ne respecte pas les limites de sa femme. Alors surprise, sa mère ne respecte pas la limite de deux heures qu’il a placé tout en violant les limites de sa femme !»