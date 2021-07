Elle largue son petit ami après avoir découvert qu’il avait abandonné son chien

De nombreuses personnes de par le monde vivent dans une grande précarité et arrivent à peine à survivre pour répondre à leurs besoins primaires. Des fois, le luxe de manger, de dormir et de bénéficier de soins d’hygiène ne leur est pas toujours accessible. Une femme sans-abri est décédé dans des conditions affreuses alors qu’elle était millionnaire.

Relayée par de nombreux médias dont le journal KGW8, l’histoire de Cathy Boone est insolite. Et pour cause, cette femme qui sillonnait les rues de Portland dans l’Oregan pour survivre était pourtant riche et ne bénéficiait pas de sa fortune.

Elle menait une vie misérable malgré sa fortune

Âgée de 49 ans, Cathy Boone détenait près de 800 000 dollars, soit l’équivalent de 675 964 euros. Pourtant, elle habitait dans la rue et a fini par rendre son dernier souffle en janvier 2020.

Selon le père de la victime, cette dernière souffrait de troubles de la santé mentale et de toxicomanie. «Elle a eu une vie difficile», reconnaît son père. L’homme, surpris par le destin tragique auquel sa fille s’est livrée, ne comprend pas pourquoi elle n’a pas réclamé son argent alors qu’elle en avait terriblement besoin.

D’après des amis de la victime, cette dernière était différente des autres sans-abri. La plupart dorment avec les mêmes vêtements qu’ils mettent durant la journée, mais Cathy tenait à enfiler son pyjama la nuit.

«C’était une personne spéciale», a déclaré Donny Holder, un ami à elle qui avait l’habitude de se retrouver avec la défunte pour partager du café et des cigarettes près de l’enseigne McDonald’s. «Je suis tombé amoureux d’elle», a-t-il confié aux médias.

Cependant, les personnes qui connaissaient Cathy ignoraient qu’elle avait de l’argent à sa disposition. Comme tous les sans-abri, elle luttait pour sa survie et vivait dans un environnement hostile. Mais d’après Glen Lonquist, un ami de la défunte, même si la femme connaissait des moments difficiles, elle essayait de garder le sourire et de positiver.

Son addiction à la drogue aurait accentué ses problèmes de santé mentale

Cathy a grandi à Portland et ses parents se sont séparés lorsqu’elle était jeune. Suite à la rupture, son père a déménagé au Texas où il habitait avec sa nouvelle femme. Mais même s’il avait refait sa vie, l’homme a essayé de garder contact avec sa fille.

Malheureusement, Cathy est tombée dans la drogue et a eu une vie très compliquée. Pour son père, l’association de la toxicomanie et des potentiels troubles de la santé mentale qu’elle avait ont fini par la détruire.

Après la mort de sa mère, Cathy a plongé davantage dans la drogue et a érigé un fossé entre elle, ses amis et sa famille. «Je pense que c’était vraiment une âme perdue», confie son père.

D’après des archives judiciaires, un avocat et un représentant légal ont tenté de retrouver Cathy après la mort de sa mère mais celle-ci avait disparu. Trois ans plus tard, un juge a ordonné que l’héritage de la femme soit remis au Département des terres de l’État, qui gère l’argent provenant des successions lorsque les héritiers refusent leur dû ou qu’ils sont introuvables.

On ne sait pas si Cathy, qui vivait dans la misère, savait qu’elle pouvait bénéficier d’une telle fortune. Le père de la défunte s’en veut de ne pas avoir été là pour elle. «Je l’ai en quelque sorte abandonné à cause de la drogue et je n’aurais pas dû faire ça”, déplore-t-il.

Des problèmes respiratoires qui auraient causé son décès

Durant un séjour à l’Astoria Warming Shelter, un refuge d’urgence pour les sans-abri pendant les mois d’hiver, Cathy a eu des problèmes respiratoires. Une ambulance l’a donc emmenée d’urgence à l’hôpital Saint Vincent de Portland où elle est décédée.

Plus tard, le département des terres de l’État de l’Oregon a versé une somme de l’ordre de 884 000 dollars (près de 746 286 euros) au représentant de la succession de la défunte. Le juge tente d’identifier les personnes qui peuvent prétendre à cette somme.

D’après Claudia Ciobanu, gestionnaire des biens non réclamés dans l’Oregon, l’argent était là depuis de nombreuses années mais Cathy avait disparu. «C’est un cas unique et nous sympathisons avec la famille», a-t-elle déclaré.

Drogue : Quel danger pour la santé ?

De nombreuses personnes consomment des substances psychoactives au risque de frôler l’addiction à la drogue. Pour autant, leur usage n’est pas sans conséquences sur la santé mentale et physique.

Dépendance, perte de l’appétit, perte de mémoire, manque de concentration ou encore dépression. Tels sont les effets de la drogue sur le corps qui se manifestent par des troubles psychiques et physiques.

Pour décrocher, il est important de demander de l’aide et faire appel à un professionnel de l’addictologie dans des centres de soins, d’accompagnement et de prévention.

Amy Baker, directrice du Clatsop Behavioral Healthcare, a déclaré que pour les personnes sans abri, la survie du quotidien est bien plus importante que la prise en charge d’un problème de santé.