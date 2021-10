Elizabeth II : le palais de Buckingham annonce du repos pour la reine d’Angleterre

La nouvelle vient de tomber dans les médias espagnols ce jeudi 28 octobre : le footballeur Cristiano Ronaldo va de nouveau être papa. La compagne de CR7, le mannequin argentin Georgina Rodriguez est enceinte de 3 mois et les amoureux ont posté une jolie photo pour annoncer l’arrivée de ces nouveaux rejetons !

Quand il aime, il ne compte pas … Et pour Cristiano Ronaldo, la vie de famille, ça n’a pas de prix ! Pour l’attaquant de Manchester United, sa vie privée a changé du tout au tout dès lors qu’il est devenu papa, en 2010 de son petit Cristiano Jr, né d’une mère porteuse.

«Je ne vous cache pas que tout est un peu différent. Il y a un peu plus de désordre dans la maison. Plus de bruit également. Mais j’adore ça», confiait le footballeur. Ayant découvert les joies de la paternité, le célèbre Portugais n’a pas hésité à remettre le couvert en 2017. Les jumeaux Eva et Mateo sont venus agrandir la famille, par le même procédé que leur aîné.

«Je suis vraiment heureux d’être ainsi entouré. Ces enfants, je les ai désirés. Je vais vous dire : pour moi, une vie sans enfants ne veut rien dire», aime à répéter la star des terrains de football. Et l’on veut bien le croire sur parole, puisque le Lusitanien et sa compagne Georgina Rodriguez, ont donné une petite soeur à la fraterie en novembre 2017. En ce jeudi 28 octobre, l’international portugais a dévoilé un superbe cliché pour annoncer la venue de nouveaux bébés !

Famille nombreuse, famille heureuse

Georgina Rodriguez, la sublime compagne de Cristiano Ronaldo, attend des jumeaux. Le mannequin argentin est enceinte de douze semaines, selon le magazine Hola.

Son accouchement serait donc prévu au printemps prochain. Le couple, amoureux depuis 2016, n’a jamais caché sa volonté commune d’être à la tête d’une famille nombreuse. «Mon désir de maternité est plus fort que tout. J’espère avoir plus d’enfants», déclarait la belle argentine dans Hola en octobre 2020.

Son souhait le plus cher est donc réalisé une année plus tard ! Le footballeur a publié un superbe cliché sur Instagram pour annoncer la nouvelle, en dévoilant les photos de l’échographie.

Le rêve secret de CR7 est-il de monter une équipe de foot à la maison ? Avec six enfants, il aurait plus de la moitié des titulaires…