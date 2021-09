Eliminatoires Coupe du Monde 2022 : voici la liste des Écureuils du Bénin face à la Tanzanie

Depuis l’arrivée de La Pulga, qui a déjà une relation technique très forte avec Neymar, construite au temps du FC Barcelone, Mbappé cherche sa place au sein de l’attaque parisienne et montre des signes clairs d’agacement. Pour L’Équipe, il est même «en quête d’harmonie».

L’épisode contre Montpellier (2-0, 8e journée de Ligue 1), s’il a été rapidement évacué ce lundi en conférence de presse par Mauricio Pochettino, en atteste, même si tout le monde attend une union sacrée et un réveil ce mardi pour la réception de Manchester City (2e journée de Ligue 1).

À Madrid en tout cas, on observe d’un œil très attentif tout ce qui se passe du côté de la Porte d’Auteuil et, pour faire court, on commence à s’en frotter les mains. AS considère ainsi que ce qui se passe à Paris actuellement rapproche un peu plus le champion du monde 2018 du Real Madrid.

Divorce avec Paris, mariage avec le Real ?

«Mbappé se voit au Real Madrid», assure le quotidien sportif espagnol qui estime que «la poudrière qu’est devenu le PSG joue en faveur de la Casa Blanca».

Dans l’esprit de l’ancien Monégasque, libre en juin 2022, les choses sont claires d’après AS, c’est le Real et rien d’autre. Il veut être la tête d’affiche ce qu’il n’est pas, selon lui, au PSG, et ce, malgré le discours public de son président.

Les pensionnaires du Santiago Bernabéu sont prêts à lui offrir ce statut, alors que leur leader d’attaque Karim Benzema (33 ans), monstrueux en ce début de saison, se fait vieillissant.

Les Madrilènes n’attendent qu’une chose, qu’il le confirme en repoussant la prochaine tentative de prolongation que lanceront les Rouge-et-Bleu, à coups de millions d’euros. Alors, ils reviendront à la charge, après leurs offres estivales refusées par la direction parisienne.

Florentino Pérez l’a déjà promis à son public et l’agacement du jeune homme à Paris lui laisse entendre qu’il touche clairement au but dans cette affaire qui traîne maintenant depuis de très longs mois. Le mariage Mbappé-Real n’a jamais semblé aussi proche…