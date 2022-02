Éléphants : Max Gradel donne son avis sur la défaite à la CAN 2021

L’international ivoirien Max Gradel et son épouse étaient, lundi à la cérémonie de dédicace des ouvrages de Vincent Toh Bi Irié, l’ancien préfet d’Abidjan. Plusieurs images du couple, postées sur la toile, ont suscité de nombreuses réactions.

Max Alain Gradel a divorcé, il y a quelques années, d’avec la femme qui a partagé sa vie pendant plusieurs années, la dénommée Flora Kanel Bougouleï, qui est la fille du défunt chanteur ivoirien Djickaël Liadé. En septembre 2019, la mère de l’ex-épouse de Max Gradel, Mme Sié Clémentine, était montée au créneau, traitant le champion d’Afrique 2015 d’ingrat.

«Ma fille s’est mariée avec Max en 2007. Elle venait juste de finir l’université. En 2012, ils ont eu leur première fille. Et en 2015, ils ont eu leur deuxième enfant, le garçon. C’est cette même année que la Côte d’Ivoire a gagné la Coupe d’Afrique des nations. Nous avions beaucoup prié pour cette CAN.

Mais dès qu’ils ont eu la coupe, Max est tombé sur une Malienne et a décidé de la doter. Il a appelé ma fille pour lui dire qu’il allait doter une autre femme. Ma fille a failli mourir (…) Il n’était pas encore professionnel quand il a approché ma fille. Nous avons prié pour lui. Il s’est même baptisé et a donné sa vie à Dieu. Nos prières ont fait qu’il est rentré chez les Éléphants et aujourd’hui il nous jette», avait dévoilé l’ex-belle mère de Max Gradel dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Des propos auxquels Max Gradel n’a jamais répondu. Presque deux années après, Max Gradel s’est remarié le samedi 19 juin 2021 à Abidjan. Il a même rendu un vibrant hommage à sa nouvelle épouse via un message posté sur sa page Facebook. «Une femme battante, courageuse et forte avec un grand cœur. Je t’aime Mme GRADEL», a écrit le champion d’Afrique 2015.

Devenu orphelin de père peu avant de début de la Can 2021, Max Gradel, supporte péniblement l’élimination précoce des Éléphants de Côte d’Ivoire face à l’Égypte. Cependant, force est de constater qu’il peut véritablement compter sur le soutien de son épouse qui est actuellement avec lui à Abidjan.

C’est donc en compagnie de sa charmante dulcinée, que l’international ivoirien a pris part, lundi à la dédicace des ouvrages de l’ancien préfet d’Abidjan, Vincent Toh Bi Irié. Plusieurs photos du couple, postées sur la toile, ont suscité les réactions des internautes qui n’ont pas manqué d’admiration pour le couple Gradel.