Élection à la FIF – Martial Gohourou : «Votre Didier Drogba n’a pas pu convaincre les clubs»

Le journaliste Martial Gohourou s’est à nouveau attaqué à Didier Drogba après que la Fifa a décidé de suspendre à nouveau le processus électoral devant aboutir à l’élection du prochain président de la Fif.

Martial Gohourou, journaliste ivoirien favorable au candidat Sory Diabaté, a pris l’habitude de s’en prendre à l’emblématique capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, depuis que celui-ci a décidé de présenter sa candidature à la présidence de la Fédération ivoirienne de football.

Pour ce journaliste acquis à la cause de l’ancien vice-président de la Fif, Sory Diabaté, la décision de la Fifa de suspendre, à nouveau, le processus électoral, est due à l’incapacité de l’ancien attaquant de Chelsea à réunir les 8 parrainages tels que décidé à la dernière l’Assemblée générale extraordinaire, des membres actifs de la Fif. Il a même révélé que c’est Drogba qui a alerté la Fifa.

«En fin de semaine dernière, Didier Drogba, candidat déclaré à l’élection à la présidence de la FIF, a adressé un courrier à la FIFA. C’est à la suite de la lettre de l’icône du football ivoirien, que l’organisation basée à Zurich, en Suisse, a pondu la correspondance qui demande aux membres actifs de l’institution fédérale de revenir sur leur décision de 8 parrainages pour la validation des candidatures au scrutin présidentiel de la faîtière du sport roi local», a-t-il indiqué.

Puis de revenir à la charge à travers un autre message posté sur les réseaux sociaux. «Didier Drogba ne pèse rien. Il a été incapable d’avoir 8 parrainages. Votre Didier Drogba n’a pas pu convaincre les clubs, les clubs qui le soutiennent ne sont pas plus de 4. Quelqu’un qui est incapable d’avoir 8 parrainages et il veut être le président de la Fif. C’est du jamais vu», a-t-il craché.

Des propos auxquels Choilio Diomandé, un autre journaliste ivoirien, a répondu dans un direct sur sa page Facebook. «Vous dites que Drogba ne peut pas réunir 8 parrainages et qu’il ne pèse rien. Dans ce cas, allez aux élections pour le battre et on verra tous qu’il ne pèse rien», a-t-il lancé.