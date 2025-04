Ed Sheeran révèle avoir perdu la vue après avoir fumé avec Snoop Dogg

Le chanteur britannique Ed Sheeran a partagé une anecdote surprenante sur ses expériences avec le cannabis, révélant qu’il avait temporairement perdu la vue après avoir fumé avec le légendaire rappeur Snoop Dogg.

Dans une courte vidéo postée sur son compte TikTok, on voit Sheeran aux côtés de Snoop Dogg, ce dernier en train de rouler ce qui semble être un joint. La légende de la publication, humoristique mais intrigante, indique : « La dernière fois que j’ai fumé avec Snoop, j’ai perdu la vue. »

Bien que Sheeran n’ait pas donné plus de détails sur cet incident, cette déclaration a rapidement suscité des réactions amusées de la part des fans.

Snoop Dogg, maître du canular

Cette révélation intervient alors que Snoop Dogg avait lui-même joué un tour à ses fans l’année dernière. Le rappeur avait annoncé qu’il « arrêtait de fumer », laissant penser qu’il renonçait au cannabis. Cependant, quelques jours plus tard, il a révélé dans une vidéo promotionnelle qu’il faisait en réalité référence aux « poêles fumants » (smoking pans) et non à l’herbe.

Burna Boy, un autre gros fumeur selon Sheeran

Ce n’est pas la première fois qu’Ed Sheeran évoque ses expériences avec des artistes connus pour leur consommation de cannabis. Dans une interview précédente, il avait désigné le chanteur nigérian Burna Boy comme l’un des plus gros fumeurs avec qui il ait jamais collaboré. Les deux artistes ont travaillé ensemble sur « Own It » de Stormzy (n°1 au Royaume-Uni) ainsi que sur « Hold You For My Hand », tiré de l’album « Love, Damini » de Burna Boy.