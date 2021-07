Drôme-Vaucluse : un quadruple meurtrier déclaré irresponsable pénalement

La décision est définitive: Fissenou Sacko, auteur d’un quadruple meurtre dans la Drôme et le Vaucluse à Noël 2016 ne passera pas en cour d’assises.

Après une première décision en ce sens en décembre 2019, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Grenoble a publié un communiqué mardi dernier dans lequel elle éteint le recours des familles des victimes, à la suite d’un renvoi de la cour de cassation.

«Il résulte de l’information judiciaire des charges suffisantes contre Fissenou Sacko d’avoir commis les faits pour lesquels il était mis en examen mais l’a déclaré irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes», ont affirmé les magistrats. Condamné plusieurs fois avant ces actes de barbarie, Fissenou Sacko avait été à chaque fois jugé responsable de ses actes.

Le 25 décembre 2016, Fissenou Sacko prenait à Beauvais un train pour Paris, puis Marseille, sans billet. Après une altercation avec des contrôleurs, et des agressions de voyageurs, il était maîtrisé par des agents des forces de l’ordre, le TGV devant s’arrêter en gare de Valence pour le débarquer.

Plutôt qu’en garde à vue, il avait été emmené à l’hôpital, le jour de Noël. D’où il s’était échappé, avant que commence un périple meurtrier, alors qu’il cherchait à tout prix un véhicule pour revenir à Paris et Beauvais.

Sa première victime était Paulette Guyon (79 ans), qu’il poignardait dans son lit à Chabeuil (Drôme), à 2h45 du matin le 26 décembre. Vers 5 heures, il tentait de subtiliser les clés d’une voiture chez Bernard et Marie-Thérèse Philibert (65 ans), qui étaient tués de 27 et 23 coups de couteau.

Enfin sur un supermarché à Orange, il frappait violemment Renée Chevalier (65 ans) à la tête avec une pierre, cette dernière succombant ensuite à ses blessures.

Déclaré irresponsable pénalement, son hospitalisation en psychiatrie a été demandée. Il lui est également interdit d’entrer dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et la Drôme pour une durée de vingt ans, ni de rencontrer les familles des victimes et enfin de détenir une arme.

Des «obligations» au lieu d’une peine pénale, qui ne consolent pas les proches des victimes. «Après avoir massacré mes parents, le meurtrier a eu la lucidité de chercher les clés de leur voiture dont il voulait se servir pour remonter vers Paris, mais aussi de chercher de l’argent dans la maison pour acheter de l’essence. Il n’avait donc pas perdu complètement la tête. Il était dans cet état-là parce qu’il se droguait. C’est lui qui s’est rendu malade. Et ça, c’est de sa responsabilité», estimait Hervé Philibert, partie civile, lors de la première décision judiciaire en 2019, auprès du Parisien .

«Cette décision ne m’étonne pas, en ce sens que la cour s’est conformée, point par point, à la jurisprudence de la Cour de cassation sur l’affaire Halimi» a commenté Me Alain Fort, avocat des parties civiles, auprès du Figaro.

Dans le cas du meurtre de Sarah Halimi, la cour de cassation avait en effet confirmé l’impossibilité de juger l’auteur, qui n’avait pas «son discernement» en commettant l’irréparable, les textes de loi actuels empêchant de rechercher les raisons de l’abolition du discernement au-delà des rapports psychiatriques.

«Cette situation n’est pas normale, et j’en appelle au législateur pour la changer», insiste Me Fort dans le cas de Fissenou Sacko: «Il ne s’agit absolument pas de juger les fous, mais cet homme avait dit savoir que prendre des stupéfiants entraînait chez lui des états violents et dangereux. Et à ce moment, son libre arbitre jouait. La loi, actuellement, empêche de prendre cela en compte. C’est comme si un homme buvait une bouteille de whisky, et disait ensuite n’être pour rien dans les éventuelles conséquences».