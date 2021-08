Droguée à son insu dans une discothèque, une jeune fille de 18 ans est prise de convulsions

Les faits se sont déroulés dans la nuit de vendredi à samedi à Southend, au Royaume-Uni.

Une jeune fille, âgée de 18 ans, faisait la fête dans une discothèque lorsqu’un homme mystérieux l’a invité à boire un verre.

Après avoir bu 2 gorgées, l’adolescente a commencé à se sentir malade et est sortie dehors. Ses amis l’ont retrouvée affalée dans une ruelle voisine et l’ont prise en charge. Millie a été admise à l’hôpital.

La victime a les mains et le visage paralysés et est prise d’effroyables convulsions. Incapable de contrôler ses jambes et ses mains, elle semble comme «possédée».

On ignore pour l’instant, quelle drogue elle a ingéré. L’homme de la discothèque n’a quant à lui toujours pas été identifié. L’enquête se poursuit, rapporte 7sur7.be