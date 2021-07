DMX : la cause officielle de la mort du rappeur américain

DMX a été transporté d’urgence à l’hôpital de White Plains début avril après avoir subi une surdose de drogue et une crise cardiaque qui a suivi.

Bien que des professionnels de la santé aient tenté de lui sauver la vie, la légende de Ruff Ryders est finalement décédée le 9 avril à l’âge de 50 ans. Il existe désormais une cause officielle de décès.

Selon Vulture, DMX est mort d’une crise cardiaque induite par la cocaïne, qui a provoqué un manque de circulation sanguine vers le cerveau.

«C’était un arrêt cardiaque pendant un certain temps, donc il n’y avait pas de circulation vers le cerveau», a déclaré une source au bureau du médecin légiste du comté de Westchester. «[L’intoxication aiguë à la cocaïne] a provoqué cette chaîne d’événements.

Une analyse plus poussée de l’urine de DMX a montré la présence de cocaïne, mais le bureau du médecin légiste n’a pas pratiqué d’autopsie. Au lieu de cela, ils ont déterminé la cause du décès sur la base de rapports antérieurs de professionnels de la santé et de la police.

La source a expliqué que quelqu’un avait appelé le 9-1-1 vers 22 h 03, heure locale, le 2 avril et que des ambulanciers avaient été envoyés une minute plus tard. Ils sont arrivés sur les lieux à 22h09 et ont tenté une RCR à 22h10.

Trente à 40 minutes plus tard, il est arrivé à l’hôpital en ambulance. Son cœur a finalement été relancé, mais son cerveau était déjà mort. «Sa mort s’est littéralement produite immédiatement parce que le cerveau était mort», a ajouté la source.

«Alors évidemment, il y a eu un certain nombre de jours où il était sous assistance respiratoire et ainsi de suite à l’hôpital. Cependant, il a été diagnostiqué en état de mort cérébrale très tôt… Il ne s’est jamais réveillé d’un [a] coma.

La mort inattendue de DMX a envoyé des ondes de choc à travers la communauté Hip Hop, et il y avait des spéculations sans fin sur la façon dont il est réellement décédé.

En raison de ses luttes de longue date contre la toxicomanie, la théorie de la surdose de drogue semblait plausible. Mais Irv Gotti a prématurément parlé de la cause du décès de DMX, exaspérant les gens dans le processus.

«Ils ont dit que c’était une mauvaise dose de crack et ils ont dit que du fentanyl était mélangé au crack et c’est ce qui l’a fait faire une overdose», a-t-il déclaré au 107.5 WGCI à Chicago.

«Quand il est arrivé à l’hôpital, il a reçu un diagnostic de COVID et il ne pouvait pas respirer – vous savez que COVID gâche votre système respiratoire – c’est pourquoi il a dû se brancher au ventilateur. Mais ils ont dit avant lui : «Son cerveau est mort.»

Bien qu’il y ait une part de vérité dans ce qu’il a dit, Gotti a finalement admis que ce n’était pas sa place. Il a finalement présenté des excuses pour l’interview après avoir fait face à de graves réactions négatives.

«J’ai parlé avec @tasherasimmons que j’aime aussi», a-t-il écrit sur Instagram. «Et je me suis excusé dès que j’ai vu qu’il était parti. Je lui ai expliqué que je ne disais que des choses que j’avais déjà entendu rapporter. A quoi elle a dit qu’ils ne savaient pas encore si c’était réel. Ils attendent que les médecins reviennent et leur disent. Ensuite, je me suis excusé encore plus… Je m’excuse d’avoir parlé hors de mon tour.