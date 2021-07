Disparition de Delphine Jubillar : une ancienne maîtresse se lâche sur Cédric Jubillar

De très nombreux médecins recommandent de nos jours le contact peau contre peau pour aider les bébés prématurés. Ce n’était pas le cas auparavant. C’est désormais reconnu comme un moment important et le fait d’être en contact de la sorte est utilisé dans de nombreux hôpitaux, notamment dans les pays nordiques.

Cette photo d’un petit garçon et de son père, vivant un moment de contact peau contre peau avec les jumeaux prématurés nouveau-nés a fait sensation sur Internet. Le cliché a été pris en 2016 par le Hvidovre Hospital à Copenhague au Danemark et a été partagée par l’organisation danoise pour la famille Forældre og Fødsel.

On a l’habitude de voir des photos de mamans avec leur bébé mais pas forcément des pères ou encore des frères et soeurs. C’est donc très touchant et important de les voir participer de la sorte. La page NINO Birth Organization (Neuroscience for Improved Neonatal Outcomes) indique :

«La façon dont votre bébé naît a de l’importance ! Mettre votre nouveau-né peau contre peau sur votre poitrine à la naissance fait toute la différence entre se sentir en sécurité ou non. La poitrine de la mère est l’endroit le plus sûr. C’est là que le bébé est réchauffé, et que le cœur et les poumons fonctionnent le mieux.

Le bébé peut y trouver le sein et y prendre le sein. Depuis le sein, le bébé établira un contact visuel avec sa mère. Cela permet de commencer à créer des liens, même dans la première heure de vie. À partir de là, l’éducation des enfants se fait naturellement et de manière amusante.

C’est important pour les césariennes également, et encore plus pour les prématurés fragiles. C’est tellement différent de ce qui se passe souvent.

Sans vous, votre bébé est stressé et anxieux. Le stress rendra le corps du bébé instable. L’anxiété empêche la confiance et l’amour de se former. Un petit nouveau-né peut-il se sentir anxieux et abandonné ? Tout à fait ! C’est sur cette différence que nous nous concentrons».

Le docteur Uwe Ewald qui est venu au Hvidovre Hospital pour mettre en avant l’importance de cette pratique comme l’a indiqué Forældre og Fødsel :

«Uwe Ewald fait remarquer que la poitrine des parents régule mieux la température qu’une couveuse. Le contact peau contre peau aide le bébé à mieux respirer. L’enfant devient plus calme et prend du poids plus rapidement. Les recherches montrent que la flore bactérienne des parents – par rapport aux bactéries des hôpitaux – réduit le risque d’infections graves chez ces enfants délicats».

Cette photo est très touchante et rappelle à quel point la famille et l’amour sont importants dans les premiers moments de la vie d’un bébé. Cette pratique du peau contre peau est de plus en plus pratiquée. Qu’en pensez-vous ?