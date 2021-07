Disparition de Delphine Jubillar : Â«Jâ€™en peux plus de ta vie de BidochonÂ», lanÃ§ait Delphine Ã  son mari CÃ©dric

Ce n’est un secret pour personne, Millie Bobby Brown est une véritable fashionista ! Ce samedi 10 juillet 2021, la star a mis tout le monde d’accord avec un incroyable post. Face caméra, l’adolescente s’est d’ailleurs affichée avec une tenue qui pourrait bien vous inspirer.

À ce jour, Millie Bobby Brown est l’une des stars les plus populaires sur la Toile. Actrice de talent, la star a multiplié ces dernières années les projets cinématographiques.

Révélée au grand public grâce à la série «Stranger Things», elle incarne à l’écran le rôle d’Eleven. Aux dernières nouvelles, son public attend de pied ferme la prochaine saison de la saga.

Pareil quant à la suite d’Enola Holmes. En mai dernier, Netflix a d’ailleurs officialisé la nouvelle salve du long-métrage. Henry Cavill a bien évidemment répondu présent avec Harry Bradbeer aux commandes. On adore !

En tout cas, Millie Bobby Brown n’a pas fini de nous épater avec d’autres rôles à venir. Comme de nombreuses stars, la jeune femme est elle-aussi très active sur Instagram.

Via ce réseau social, la comédienne peut d’ailleurs se vanter d’avoir une importante communauté avec ses 46 millions de followers. Étant très proche d’eux, la star ne leur cache rien !

Artiste engagée, la jolie brune utilise souvent sa notoriété pour faire bouger les choses. Au quotidien, Millie Bobby Brown est aussi férue de mode ! Et tous ses looks inspirent les médias et ses admirateurs. Hier, elle a d’ailleurs mis tout le monde d’accord avec ce post.

Devant l’objectif, Millie Bobby Brown a donc décidé de poser en toute simplicité comme à son habitude. Cette fois-ci, l’acolyte de Finn Wolfhard a pris la pose avec un haut vert ultra branché et un bas de jogging !

Une tenue qui a d’ailleurs été validée à l’unanimité par ses followers. Même sans make up, la comédienne est sublime et elle arbore un teint de poupée !

Less is more comme on dit. «Tu es si dorée», a ainsi légendé Millie Bobby Brown en faisant référence à son bain de soleil. En seulement quelques heures, sa publication a obtenu plus de 5 millions de likes.

«OMG. Tu es magnifique Millie. Je t’aime», a écrit un.e internaute. «La plus belle. Je ne veux rien savoir», a renchéri un.e autre. Ou encore : «Mon inspiration au quotidien».

Malgré son jeune âge, Millie Bobby Brown se montre aussi très ambitieuse. Et elle a plus d’une corde à son arc ! La polyvalence, ça lui connait.

Aux dernières nouvelles, les gammes vegan de sa marque «Florence By Mills» continuent de cartonner dans le monde entier. Et la star et son équipe marketing se creusent souvent les méninges pour combler leurs consommateurs à tous les niveaux.

«Je suis assise sur une chaise de maquillage depuis l’âge de 10 ans et j’ai été initiée à tous types de produits (…)», a d’ailleurs confié la jeune femme pour «WWD» en 2019.

«J’ai donc voulu mettre un pied dans ce domaine car il y a un gouffre entre le marché et la réalité des jeunes». En tout, cas le succès a été au rendez-vous. Well done Millie !