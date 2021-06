Disparition de Delphine Jubillar : «Je sais qu’il m’a menti», le témoignage clé d’une connaissance du couple

A., une amie de Delphine et Cédric Jubillar, a donné des informations clés aux enquêteurs durant une audition en mars 2021. La Dépêche rapporte ce qu’elle a dévoilé aux gendarmes, dans un article publié le samedi 26 juin 2021.

Une jeune femme a donné des informations clés dans l’enquête sur la disparition de Delphine Jubillar. Amie de l’infirmière et de son mari Cédric, elle a raconté sa rencontre avec ce dernier, deux jours après qu’il ait perdu toute trace de sa femme.

Le quotidien local La Dépêche a dévoilé le samedi 26 juin 2021 le contenu du témoignage de cette amie du couple, appelée A.

Durant son audition à la gendarmerie le 19 mars 2021, elle a confirmé le caractère «mensonger» des déclarations de l’homme mis en examen pour meurtre aggravé sur son épouse le 18 juin 2021.

«Je suis arrivée dans la maison en début d’après-midi, à Cagnac-les-Mines. Cédric était avec un ami du lotissement. J’ai été surprise par le désordre qui régnait dans cette maison. Il y avait beaucoup de poussière et on ne pouvait plus poser un verre sur la table. Delphine était très ordonnée et avait l’habitude de bien tenir sa maison. Ce désordre ne lui ressemblait pas», a-t-elle commencé.

Il feignait ignorer l’existence de l’amant de sa femme

Avant de révéler que Cédric Jubillar lui a caché la vérité : «Au cours de la conversation, j’ai demandé à Cédric si Delphine n’était pas partie avec quelqu’un, une connaissance, un copain ? J’ignorais à ce moment-là leur projet de séparation. Cédric m’a répondu qu’elle n’avait pas d’amant, pas à sa connaissance. Rétrospectivement, je sais qu’il m’a menti puisqu’il était au courant.» Delphine Jubillar avait bien rencontré un autre homme, surnommé le «confident de Montauban», sur Internet pendant l’été 2020.

«Nous avions clairement évoqué le projet de nous installer ensemble d’ici le printemps, mais sans brusquer les choses et sans faire de mal à nos partenaires respectifs. (…) Nous avions le sentiment, l’un comme l’autre, de toucher du doigt le bonheur et c’est ce que nous n’arrêtions pas de nous dire», a-t-il confié le 17 juin 2021.