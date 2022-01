Didier Raoult : sa fille conduit l’un de ses amis devant la justice, le microbiologiste s’énerve

Le monde de la chanson est en deuil. Vous connaissez le tube Be My Baby, repris dans Dirty Dancing ? Eh bien, son interprète vient de nous quitter. Leader du girls band The Ronettes, Ronnie Spector s’est éteinte à 78 ans.

Les Ronettes, le girls band sexy des années 60

Vous rappelez vous des Ronettes, l’un des premiers «girls band» britannique ? Ce groupe était formé de Ronnie Spector accompagnée de sa soeur Estelle et de sa cousine Nedra. Elles ont connu le succès avec des titres comme Walking in the rain, I can hear music ou encore Baby, I Love You. Surtout, leur tube Be My Baby a été repris dans le film Dirty Dancing en générique faisant danser Patrick Swayze et Jennifer Grey.

Le girls band défendait sa sexy attitude : «nous n’avions pas peur d’être sexy. C’était notre marque de fabrique. Quand nous avons vu The Shirelles monter sur scène avec leurs larges robes de soirée, nous sommes allées dans la direction opposée et avons moulé nos corps dans les jupes les plus serrées que nous avons pu trouver. Ensuite, nous montions sur scène et remontions ces jupes pour montrer encore plus nos jambes», avait raconté Ronnie Spector dans ses Mémoires. Les membre du groupe se détachaient aussi par leur maquillage : une épaisse couche de mascara.

Ronnie Spector emportée par la maladie

Le groupe s’était finalement dissous en 1967. Ronnie avait alors quitté la scène pour épouser Phil Spector. De son vrai nom, Veronica Spector Greenfield vivait alors recluse à Beverly Hills. Cette relation s’est avéré être très toxique et a mené à un divorce en 1974. Libérée, elle a, dans les années 80, lancé sa carrière solo avec cinq albums studio de Siren (1980) à English Heart (2016).

Ce mercredi 12 janvier, Ronnie Spector est décédée à 78 ans. La chanteuse vedette était touchée par un cancer. «Ronnie a vécu sa vie avec une étincelle dans les yeux, une attitude courageuse, un sens de l’humour grinçant et un sourire sur son visage. Elle était remplie d’amour et de gratitude» , a communiqué sa famille.