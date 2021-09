Didi Stone heureuse : «Un rêve devenu réalité», bonne nouvelle pour la fille de Koffi Olomide

Iris Mittenaere et Diego El Glaoui ont fait sensation lors de leur passage à l’accord Arena. Les deux stars se sont affichée plus complices que jamais à un concert privé de DJ Snake. Et c’est plutôt sexy !

Iris et son chéri ont fait le déplacement pour profiter de cet évènement inédit. Le couple a alors sorti le grand jeu pour faire sensation lors de leur arrivée. Comme toujours, la top a décidé de partagé sa tenue du jour sur sa page Instagram. Elle a ainsi dévoilé des photos torrides aux côtés de Diego El Glaoui.

Le couple a improvisé un shooting en pleine soirée. Nous pouvons les découvrir plus complices que jamais avec des tenues ultra stylées ! Iris Mittenaere porte une robe moulante de la marque Balmain. La coupe épouse ses courbes de rêve et laisse entrevoir ses longues jambes interminables. On adore !

De son côté, Diego El Glaoui opte pour en ensemble décontracté qui lui va à ravir ! Pas de doute : le couple est donc toujours aussi stylé ! Les tourtereaux s’affichent mains dans la main et posent de manière très sensuelle. Le cliché a d’ailleurs enflammé Instagram dès sa publication !

Iris Mittenaere et son chéri ont récolté près de 61 000 j’aimes en quelques heures seulement. Les internautes n’ont pas hésité à complimenter les amoureux dans les commentaires.

«trop beaux», «Elles sont incroyables ces photos !»,«Quel charme, vous êtes canons !» peut-on ainsi lire parmi les réactions. De quoi faire plaisir aux tourtereaux !

Depuis leur rencontre en 2019, Iris Mittenaere et Diego El Glaoui font toujours autant rêver les internautes avec leur idylle. Ils font d’ailleurs partie des couples les plus appréciés de la Toile.

Pas de doute, le duo n’a donc pas fini de nous impressionner ! On a d’ailleurs déjà hâte de voir la suite de leurs aventures. Pas vous ?